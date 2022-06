FC Lorient Mercato : Le FCL s'active pour un grand gardien de but

Publié par ALEXIS le 17 juin 2022 à 12:03

FC Lorient Mercato : À la recherche d’un grand gardien de but, le FCL pousse pour s’offrir les services d’un international Tricolore libre de tout contrat.

FC Lorient Mercato : Le FCL négocie avec Costil

Parmi les postes à renforcer au FC Lorient, lors de ce mercato estival, il y a celui de gardien de but. Le club Morbihannais cherche un dernier rempart pour la saison prochaine. Ainsi, les recruteurs du FCL ont sondé le terrain pour Lucas Chevalier (20 ans), le gardien de but du LOSC, prêté à Valenciennes FC la saison dernière, selon Ouest-France. Cependant, les négociations se sont arrêtées rapidement, car les Lillois ont l’intention de récupérer ce dernier, suite au retour d’Ivo Gbric à l’Atlético Madrid. Le FC Lorient a finalement jeté son dévolu sur Benoît Costil (35 ans), libre depuis la fin de son contrat et son départ des Girondins de Bordeaux.

La piste menant vers le portier Tricolore (1 sélection) et révélée ces dernières semaines, est confirmée par Ouest-France. « Benoît Costil est actuellement en Bretagne, à Carnac, où il a des attaches et s’entretient physiquement. Selon nos informations, le gardien de but international a rencontré les dirigeants du FC Lorient, il y a une dizaine de jours », a appris la source.

FC Lorient Mercato : Benoît Costil à la place de Paul Nardi ?

La saison dernière, le FC Lorient a longtemps été menacé de relégation en Ligue 2. Les Merlus étaient dans la course pour la descente en division inférieure jusqu’à l’avant-dernière journée de Ligue 1. Ils se sont finalement maintenus dans l’élite en terminant à la 16e place. Cependant, l’équipe de Christophe Pélissier fait partie des pires défenses de L1 la saison dernière, avec 63 buts concédés.

Le coach du FC Lorient avait d’abord fait confiance à Paul Nardi, avant de promouvoir Matthieu Dreyer (33 ans) au poste de N°1. Le premier a encaissé 38 buts lors des 22 premières journées disputées entièrement. Quant au deuxième, il a concédé 25 buts lors des 16 derniers matchs de championnat. Concrètement, ni Paul Nardi ni Matthieu Dreyer n’a donné satisfaction à Christophe Pélissier. Ce qui justifie la recherche d’un nouveau gardien de but cet été, à Lorient.