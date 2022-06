PSG Mercato : Coup de génie exceptionnel au Paris SG pour Pogba ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2022 à 07:07

PSG Mercato : Même si la Juventus semble la mieux placée, Paul Pogba n'a toujours pas annoncé sa nouvelle destination et le Paris SG voudrait en profiter.

PSG Mercato : Paul Pogba finalement prêt à signer avec le Paris SG ?

Depuis mardi, plusieurs sources annoncent en boucle que le Paris Saint-Germain n’accueillir pas Paul Pogba cet été. Laissé libre par Manchester United après six ans de présence dans le Nord de l’Angleterre, le milieu de terrain français a trouvé un accord pour retourner dans son ancien club, la Juventus Turin. D’après Foot Mercato, le contrat serait même d’ores et déjà signé entre le joueur de 29 ans et le club italien. « Il a paraphé un bail de 4 ans avec le club turinois. Il viendra donc renforcer une équipe de Massimiliano Allegri qui avait besoin de renforts, au milieu notamment », assure le portail sportif.

Annoncé dans les plans du PSG, Pogba se dirigerait donc vers la Serie A. Seulement, le principal concerné a nié avoir signé un bail avec les Bianconeri. Fervent supporter du club de la capitale, l’artiste DJ Snake a contacté le champion du monde 2018, via un appel en visio, afin de vérifier l’information. « Non pas du tout, je suis en vacances à Miami, j’ai rien signé du tout », a répondu le désormais ancien milieu de terrain des Red Devils, relançant ainsi les tractations autour de son avenir. D’autant que le Paris SG n’aurait pas du tout abandonné l’idée de s’attacher les services du natif de Lagny-sur-Marne, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Le clan Paul Pogba met la pression sur le Paris SG

En effet, même s’il se murmure que Luis Campos ne serait pas favorable à l’arrivée de Paul Pogba, le joueur aurait les faveurs de Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, ce vendredi est sorti le fameux « Pogmentary » sur Prime Vidéo, teasé par la Pioche fin mai. Et si beaucoup de personnes l’attendaient avec impatience afin de connaître la prochaine destination de Pogba, il n’en sera rien. L’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo n’a en effet rien dévoilé sur son futur club dans son documentaire.

Interrogée par le quotidien régional Le Parisien, son avocate a notamment déclaré : « le tournage s’est terminé avant. Je suis désolé, mais vous ne verrez pas ça, il faudra encore attendre. » Relancé par le média régional sur les prédictions de Mino Raiola qui voyait Paul Pogba s’imposer au Paris Saint-Germain, Rafaela Pimenta a mis la pression au club français en lui laissant le choix avec son client.

« Mino Raiola disait que Pogba pourrait redevenir le roi au PSG. Est-ce une destination possible ? Je ne sais pas, demandez au PSG », a lancé l’avocate italienne qui gère désormais les affaires de Raiola depuis son décès. Un coup de pression de dernière minute pour inciter Paris à passer à l'action dans la dernière ligne droite ? Aux dernières nouvelles, Sky Sports révèle que le Paris Saint-Germain serait toujours en négociations avec l’entourage de Pogba, même si la tendance ne serait clairement pas en faveur du club de la capitale.