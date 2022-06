OM Mercato : Coup de théâtre pour Steve Mandanda, le SRFC jubile

Publié par Timothée Jean le 17 juin 2022 à 22:46

OM Mercato : La direction du Stade Rennais vient de recevoir une excellente nouvelle qui l’aidera dans le recrutement de Steve Mandanda.

OM Mercato : Marseille travaille déjà sur la succession de Mandanda

Steve Mandanda est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec l’Olympique de Marseille. Mais l’international tricolore n’est pas certain d’évoluer sous les couleurs de l’ OM la saison prochaine. Et pour cause, le portier de 37 ans, relégué sur le banc de touche au profit de Pau Lopez, ne souhaite pas revivre un traitement similaire la saison prochaine. Steve Mandanda sait notamment qu’il devra retrouver du temps de jeu s’il souhaite disputer la prochaine Coupe du Monde 2022 avec l’équipe de France. C’est pourquoi il aimerait obtenir des garanties concernant sa situation à Marseille, au risque d’aller voir ailleurs dès cet été.

D’ailleurs, plusieurs prétendants se bousculent déjà en coulisse pour arracher sa signature. Outre l’OGC Nice, le Stade Rennais aimerait bien l’attirer au sein de son effectif. Mieux, selon les informations de France Bleu, l’entraîneur des Bretons, Bruno Genesio, aurait récemment rencontré Steve Mandanda dans l’optique d’un possible transfert. Et cette première approche commence à porter ses fruits. Longtemps fermée à un départ de Mandanda, la direction de l’ OM aurait finalement changé. Selon la source, les dirigeants marseillais ne s’opposeraient plus à un départ du natif de Kinshasa. Mieux, ils travailleraient déjà en coulisse sur sa succession. D’après Foot Mercato, le club phocéen souhaite désormais s’attacher les services d’une doublure capable d'aller chatouiller le titulaire à ce poste, Pau Lopez.

OM Mercato : Une doublure espérée à Marseille

Courtisé par le Stade Rennais, Steve Mandanda se rapproche donc d’un départ de l’ OM. Et si le Champion du monde en titre venait à quitter son club de cœur, son départ laissera un grand vide à Marseille. Simon Ngapandouetnbu, fortement pressenti pour le remplacer, est également proche de mettre les voiles. Le jeune Franco-camerounais devrait rejoindre Valenciennes en Ligue 2. Par conséquent, l' OM risque de se retrouver sans doublure au poste de gardien de but. Conscients de cette menace, les dirigeants phocéens ont pris les devants et tentent à présent de faire venir un nouveau gardien de but, capable de concurrencer Pau Lopez. Reste à savoir qui sera l'heureux élu. Tout dépendra en tout cas du dossier Mandanda..