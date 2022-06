OL Mercato : SRFC, Genesio lâche la tendance sur ce coup à Lyon

Publié par Ange A. le 09 juin 2022 à 08:05

OL Mercato : Ancien coach de Lyon aujourd’hui au Stade Rennais, Bruno Genesio s’est exprimé sur de possibles retrouvailles avec Denayer.

OL Mercato : Clap de fin pour Jason Denayer à Lyon

Alors que des ventes se profilent à l’Olympique Lyonnais, un gros départ en défense se dessine également. Pas prolongé et en fin de contrat à l’OL, Jason Denayer devrait également quitter Lyon. Le défenseur belge sort d’une saison fort décevante. Éloigné des terrains en raison d’une blessure à la cheville, le défenseur central a été déclassé dans la hiérarchie à son poste par Peter Bosz. Le joueur de 26 ans ne devrait pas lutter pour retrouver sa place de titulaire. Sur le départ, il ne manque pas d’ailleurs de courtisans à l’étranger, en Liga notamment, et même en Ligue 1. Son nom est associé au Stade Rennais. Ancien coach de Lyon désormais sur le banc du SRFC, Bruno Genesio s’est prononcé sur la piste menant à Denayer.

Denayer à Rennes, la réponse de Genesio

Interrogé sur le plateau de « Rothen S’enflamme » sur RMC, Jason Denayer a préféré botter en touche. L’entraîneur du Stade Rennais estime qu’il n’est pas la bonne personne à consulter pour ce sujet. « Ça c’est Flo qui travaille (sourires) », a lancé l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. Lequel s’est notamment prononcé sur le recrutement d’un nouveau défenseur central. « En défense centrale, il y aura c’est sûr un défenseur central. Dans les buts ? On a une réflexion. Au milieu de terrain on a aussi besoin d’un joueur d’un autre profil, avec un peu plus d’impact », a indiqué le coach du SRFC, tout en jetant un froid sur l’avenir de Nayef Aguerd en Bretagne.

« C’est vrai qu’il y a des discussions avancées concernant Nayef, qu’il a émis le désir de vivre une autre aventure. Dans ces moments-là, c’est toujours difficile de retenir un joueur. Il y a de fortes chances que Nayef ne soit plus Rennais l’année prochaine », a-t-il confié.