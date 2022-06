OM Mercato : Nouvelle piste surprenante de Marseille en attaque

Publié par Timothée Jean le 18 juin 2022 à 00:46

OM Mercato : Toujours en quête de renfort offensif cet été, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur une nouvelle piste pour le moins surprenante.

OM Mercato : Marseille fonce sur un attaquant du FC Barcelone

Le mercato s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille. Auteur d’une saison réussie, marquée par une qualification pour la prochaine Ligue des champions, l’ OM voit grand pour la prochaine saison et compte se montrer très ambitieux sur le marché des transferts. Avec l’incertitude qui plane sur l’avenir d’Arkadiusz Milik, proche d’un retour en Italie, les dirigeants marseillais se cherchent déjà un nouveau renfort offensif et multiplient les pistes un peu partout en Europe.

Pour épauler ou remplacer l’attaquant polonais la saison prochaine, l’Olympique de Marseille songerait même à attirer un attaquant en manque de confiance du côté du FC Barcelone. D’après les informations dévoilées par Sport, les dirigeants de l’OM auraient jeté leur dévolu sur Martin Braithwaite (31 ans). Absent des plans de l’entraineur Xavi Hernandez, l’ancien Toulousain pourrait donc faire son grand retour en Ligue 1, mais cette fois sous les couleurs phocéennes.

OM Mercato : Martin Braithwaite, un salaire abordable pour Marseille

La source explique que les dirigeants de l’OM auraient même déjà approché leurs homologues barcelonais pour se renseigner sur la disponibilité de Martin Braithwaite. L’international danois est barré par une forte concurrence dans le secteur offensif du Barça. En plus de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Luuk De Jong, le FC Barcelone s’apprête à accueillir peut-être Robert Lewandowski (Bayern Munich). Autant dire que cela laissera peu de place à Martin Braithwaite.

Marseille l’a bien compris et tenterait de l’attirer dans son effectif. Et le salaire du joueur expérimenté, estimé à environ 4 millions d’euros par an, reste abordable pour les finances de l’ OM. Reste à savoir si le club phocéen parviendra à boucler sa signature. Les bonnes relations entre les deux écuries pourraient faciliter sa venue.