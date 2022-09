Barça Mercato : C’est officiel, un attaquant quitte Barcelone !

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2022 à 18:44





Barça Mercato : Comme cela était pressenti depuis quelques jours, la direction du FC Barcelone Leone vient d’officialiser le départ de Martin Braithwaite.

Barça Mercato : Martin Braithwaite a résilié son contrat

La fin du mercato estival s’annonce très mouvementée du côté du FC Barcelone, qui compte se séparer de plusieurs indésirables en vue de faire baisser sa masse salariale. C’est d'ailleurs dans cette perspective que le Barça vient de se séparer de Martin Braithwaite. Arrivé à Barcelone en févier 2020 en provenance de Leganés, l’ancien attaquant de Toulouse et des Girondins de Bordeaux n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif catalan. Il était alors annoncé sur le départ depuis plusieurs mercatos.

Et si peu de clubs se bousculaient pour son transfert en raison de ses récentes performances, le Barça est finalement parvenu à trouver le moyen de se débarrasser du joueur de 31 ans. Les deux parties sont tombées d’accord pour la résiliation de son contrat qui expirait en juin 2024. « Le FC Barcelone et le joueur Martin Braithwaite sont parvenus à un accord pour libérer le contrat que le joueur avait avec le Club jusqu'à la fin de la saison 2023/24. Le FC Barcelone exprime publiquement sa gratitude à Braithwaite pour son engagement et son dévouement et lui souhaite bonne chance et succès à l'avenir », peut-on lire dans le communiqué du club.

Barça Mercato : Un autre départ se profile en attaque

Désormais libre de tout, Martin Braithwaite est fortement pressenti pour rejoindre l’Espanyol Barcelone. Selon plusieurs sources, l'ancien Toulousain devrait « moins de 50% » de ses salaires restants au Barça, avant de s'engager officiellement l’autre club de la Catalogne. Toutefois, un autre départ se précise au FC Barcelone.

Huit mois seulement après son arrivée libre en provenance d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est en passe de quitter le FC Barcelone. L’international gabonais devrait faire son retour en Premier League sous les couleurs de Chelsea, où il retrouverait son ancien coach Thomas Tuchel. Un accord aurait même été conclu entre les deux écuries. L’ancien Stéphanois devrait rejoindre les Blues dans le cadre d’un échange avec Marcos Alonso, qui ferait le chemin inverse. La fin du mercato risque donc d’être très agitée à Barcelone, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.