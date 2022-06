OM Mercato : Des offres arrivent pour un défenseur de Marseille

Publié par Timothée Jean le 18 juin 2022 à 05:37

OM Mercato : Duje Caleta-Car se rapproche d’un départ de Marseille. Le défenseur central aurait déjà reçu deux offres pour son transfert.

OM Mercato : Duje Caleta-Car vers un transfert en Premier League

L’avenir de Duje Caleta-Car semble de plus en plus s’écrire en pointillé du côté de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, la direction de l’ OM envisagerait de céder son défenseur central dès cet été. L’international croate est lié au club phocéen jusqu’en juin 2023. Les dirigeants marseillais espèrent ainsi le vendre afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an, à l’instar de Boubacar Kamara qui a rejoint gratuitement Aston Villa.

Ainsi, la direction de l’Olympique de Marseille aurait placé Duje Caleta-Car sur la liste des potentiels partants. Cette décision n’a pas manqué d’alerter ses nombreux prétendants, notamment du côté de la Premier League. D’ailleurs, deux écuries britanniques seraient déjà passées à l’offensive dans ce dossier. Le site Football Club de Marseille assure que le vice-champion du monde 2018 aurait reçu deux offres concrètes pour son transfert. « L’une de West Ham, et l’autre de Crystal Palace », précise la source. Le montant exact de ces offres n’a pas été dévoilé.

OM Mercato : Duje Caleta-Car peu enclin à changer d’air

Arrivé en juillet 2018 en provenance du RC Salzbourg, contre un chèque de 19 millions d’euros, Duje Caleta-Car a connu des hauts et des bas avec l’ OM. Comptabilisant 38 rencontres disputées cette saison, le défenseur croate renaît peu à peu après un début de saison compliqué à Marseille. Et si sa direction espère toucher un joli chèque sur son futur départ, le principal concerné ne l’entend pas vraiment de cette oreille. Il est heureux dans la cité phocéenne et semble peu enclin à changer d’air. Le défenseur central a récemment expliqué qu’il espérait disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs de l’ OM. Cette position du joueur risque de contrarier les plans phocéens.