PSG Mercato : Nouvelles rassurantes pour l’arrivée de Zidane à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2022 à 14:25

PSG Mercato : Le Qatar va-t-il parvenir à convaincre Zinédine Zidane de succéder à Pochettino ? Un internaute bien informé sur le Paris SG en est convaincu.

PSG Mercato : Zidane au Paris SG, ce n’est pas encore mort !

À l’instar de leurs dirigeants qataris, les supporters du Paris Saint-Germain rêvent de voir Zinédine Zidane prendre la relève de Mauricio Pochettino sur le banc de leur équipe première. Ils scrutent donc avec minutie le moindre indice sur les réseaux sociaux ou encore n’importe quel élément concret qui tend à laisser penser que l’ancien entraîneur du Real Madrid est effectivement proche de débarquer dans la capitale.

Et même si ces derniers jours, la tendance est plutôt au pessimisme dans ce dossier, l’intrépide Ultra Sabri agissant avec son compte Twitter SabriParisOuRien continue d’afficher son optimisme comme avec pour Kylian Mbappé. « Juste pour vous rassurer si Zidane, ça serait mort je vous aurais tenu informé et si Galtier, ça serais sûr je vous aurais aussi tenu informé … Pour l’instant, je reste sur mes convictions… », a-t-il écrit vendredi soir sur le réseau social.

Après avoir soutenu durant des mois que Mbappé allait prolonger son contrat, Sabri veut aussi mettre la « CLIM » à tous ceux qui doutent d’une arrivée de Zidane au PSG. Pendant ce temps, le Qatar continue de faire son forcing auprès du Marseillais de 49 ans.

PSG Mercato : Les discussions se poursuivent, mais pas encore d’accord

Alors que la piste Christophe Galtier semble avoir pris de l’ampleur ces derniers jours, des contacts étant annoncés entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de l’OGC Nice, le Qatar continue de pousser pour Zinédine Zidane. En effet, si l’actuel coach des Aiglons est emballé par le projet parisien qui lui permettrait d’entrer dans une nouvelle dimension au niveau de sa carrière, le journal Le Parisien indique ce samedi que les négociations se poursuivent bel et bien entre le clan Zidane et le Paris SG, mais « aucun accord n'a jamais été trouvé entre les deux parties. »

L’ancien meneur de jeu de l’équipe de France ayant toujours comme priorité de succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur des Bleus. À noter que la reprise du PSG est programmée pour le 4 juillet prochain et la direction du club aimerait régler la question de l’entraîneur avant cette date. Le temps presse donc du côté de la capitale.