PSG Mercato : Visite médicale programmée ce weekend au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2022 à 16:25

PSG Mercato : Luis Campos accélère sur sa première recrue estivale. Le nouveau conseiller football du Paris SG veut déjà régler ce dossier ce weekend.

PSG Mercato : Un milieu de terrain attendu ce weekend à Paris

Cible prioritaire de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Vitinha est en passe de s’engager officiellement avec le club de la capitale. Goal France a confirmé vendredi soir que « le PSG a d'ores et déjà transmis une offre pour Vitinha, dont le montant exact n'a pas encore filtré, et que le dossier était proche d'aboutir. » Fraîchement intronisé en qualité de Conseiller Football en remplacement de l’ancien directeur sportif Leonardo, Luis Campos est déjà sur le point de régler le problème au milieu de terrain du club de la capitale.

En effet, le journal portugais A Bola assure que le meneur de jeu du FC Porto va s’engager d’ici peu avec le champion de France. L’affaire est bel et bien bouclée entre toutes les parties concernées et les documents seraient en train d’être rédigés pour officialiser le transfert. Un dossier mené par Antero Henrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, « le Paris Saint-Germain s’est déjà préparé aux tests médicaux et aux formalités administratives pour conclure l’accord de Vitinha avec le FC Porto. Deal voulu par Luis Campos, sa première recrue sera portugaise », indique le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato.

Spécialiste du mercato, Fabrizio Romano confirme lui aussi que Vitinha va devenir la première recrue estivale du PSG de l’ère Campos. Le journaliste italien assure même que l’international portugais de 22 ans est déjà attendu ce weekend à Paris pour passer une visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Mieux, les Rouge et Bleu pourraient finalement payer moins cher que prévu pour l’arrivée du phénomène du FC Porto.

PSG Mercato : Vitinha finalement moins cher que prévu ?

Alors que le Paris Saint-Germain cherche toujours un nouvel entraîneur pour annoncer le départ de Mauricio Pochettino, Luis Campos est sur le point d’enregistrer sa première grosse signature avec le milieu de terrain du FC Porto, Vitinha. Alors que toutes les sources s'accordaient sur un montant de 40 millions d’euros (le montant de sa clause libératoire), le quotidien Le Parisien révèle que le compatriote de Danilo Perreira devrait finalement débarquer à Paris pour 30 millions d’euros, soit 10 millions de moins que prévu. Également placé dans le collimateur de Manchester United, Newcastle United et Wolverhampton, le natif de Santo Tirso a préféré dire « oui » au Paris Saint-Germain.