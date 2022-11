Man United Mercato : Un éternel rival s'active pour Cristiano Ronaldo

Publié par Dylan le 20 novembre 2022 à 12:12

Alors que l'histoire d'amour entre Cristiano Ronaldo et Manchester United semble prendre fin, un éternel rival des Red Devils s'est proposé au joueur.

Que va faire Cristiano Ronaldo cet hiver ? Si l'on en croit les récentes sorties de Manchester United ainsi que du joueur lui-même, un départ semble inévitable. Pourtant, tout n'est pas si simple pour celui qui pensait déjà à partir cet été. Convoité par de nombreux clubs européens, la star portugaise aura en tout cas le choix pour son avenir.

Sa mère, Maria Dolores, souhaiterait le voir retourner au Sporting CP, club qui l'a formé mais elle a affirmé qu'elle ne connaissait pas encore la décision de son fils : « Un retour au Sporting peut arriver, mais pas maintenant. Ce n'était pas l'année pour ça, mais l'année prochaine ça pourrait l'être. Cette année ou l'année prochaine, cela arrivera, si Dieu le veut ! » déclarait-elle ainsi en septembre auprès du média portugais Nova Gente. En France, le PSG tient également la corde pour attirer le septuple Ballon d'Or, mais c'est un rival de Manchester United qui pourrait rafler la mise.

Chelsea se renseigne sur le cas Cristiano Ronaldo

Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, c'est Chelsea qui viendrait désormais aux nouvelles pour Cristiano Ronaldo. Le club dirigé par Graham Potter surveillerait de très près les rumeurs de licenciement du joueur par le clan mancunien, qui prennent de plus en plus forme au fil des jours. Après l'interview donnée à Piers Morgan il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo aurait énervé sa direction au point d'être libéré de tout contrat selon The Athletic ou encore la chaîne américaine ESPN.

Si les Blues venaient à enrôler librement l'attaquant de 37 ans, cela serait une superbe opération financière puisqu'ils n'auraient pas à payer une indemnité de transfert. Le salaire de Cristiano Ronaldo, estimé à 17,4 millions d'euros par an d'après Foot Mercato, serait déjà conséquent pour le vainqueur de la Ligue des Champions 2021. L'arrivée du joueur pourrait enfin satisfaire la direction de Chelsea, pas vraiment convaincue par les performances des buteurs Pierre-Emerick Aubameyang (12 matchs, 3 buts) et Armando Broja (19 matchs, 1 but).