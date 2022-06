PSG Mercato : Le clan Galtier confirme son arrivée au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 21 juin 2022 à 09:05

PSG Mercato : Largement en pôle après le refus de Zinédine Zidane, Christophe Galtier se dirigerait vers un départ de l’OGC Nice pour rejoindre le Paris SG.

PSG Mercato : Accord total confirmé pour Christophe Galtier

Christophe Galtier va-t-il effectivement remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain ? Ce lundi soir, plusieurs sources hexagonales confirment que le Champion de France aurait trouvé un accord avec l’OGC Nice pour s’attacher les services de Christophe Galtier pour l’installer sur le banc en remplacement de Pochettino.

L’Équipe révèle ainsi les Aiglons et les Rouge et Bleu sont « tout proches d’un accord autour d’une somme proche de 10 millions d’euros afin que Christophe Galtier rejoigne les champions de France. » Une information confirmée d’ailleurs par l'entourage de l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne au micro de France Info.

Toutefois, le média francilien ne confirme pas la somme de 10 millions d’euros évoquée contre le montant de l’indemnité réclamée par Jean-Pierre Rivère. « Le montant n'est pas encore connu, mais un accord a donc été trouvé ce lundi. Le feu vert est enfin donné pour faire venir Christophe Galtier au PSG », indique la radio publique. L’affaire pourrait se régler assez rapidement.

PSG Mercato : Luis Campos veut rapidement retrouver Galtier

En effet, d’après le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, « Nice et le PSG veulent rapidement boucler le transfert de Galtier. » Le portail sportif explique notamment que Luis Campos souhaite rapidement retrouver son collaborateur du LOSC pour débuter le mercato des Rouge et Bleu.

De son côté, le club azuréen ne veut plus du Marseillais de 55 ans et aurait déjà trouvé un accord avec son successeur en la personne de Lucien Favre, qui a déjà connu le banc niçois entre 2016 et 2018. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos doivent désormais régler le dossier Mauricio Pochettino pour annoncer son nouvel entraîneur.

Un accord officiel entre les deux parties doit être trouvé dans les prochaines heures pour casser le contrat jusqu'en 2023 du technicien argentin et de son staff. Avec ce feu vert, Christophe Galtier est désormais en discussion avec Luis Campos pour évoquer les contours de son contrat qui devrait être de trois ans (dont une année en option).

Toutefois, Laurent Perrin, responsable de la rubrique PSG du journal Le Parisien, a jeté un énorme froid sur cet accord trouvé pour le coach niçois. « Non, il n'y a toujours pas d'accord pour Galtier. La partie de poker menteur continue : le PSG sait que Nice ne veut plus de Galtier et fait croire qu'il a d'autres coachs en vue. Nice résiste, se montre toujours aussi gourmand et reste ferme sur les 10 millions d’euros », explique Laurent Perrin.

Affaire à suivre donc…