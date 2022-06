OL Mercato : Vente, transferts, Aulas fait de grosses annonces !

Publié par Thomas le 21 juin 2022 à 18:06

OL Mercato : En conférence de presse ce mardi pour présenter John Textor, le nouveau propriétaire de Lyon, Jean-Michel Aulas a fait de grandes annonces.

OL Mercato : La vente de l’Olympique Lyonnais est officielle

Récemment placé en vente par Jean-Michel Aulas, qui souhaite dans un futur proche passer le flambeau à la présidence, l’Olympique Lyonnais est passé ce mardi sous pavillon américain. Malgré un fort intérêt de Foster Gillett dans le dossier, c’est John Texor qui a finalement été préféré par le président rhodanien, pour entrer dans le capital de OL Groupe. " Au gré des trois mois de consultation, nous avons pu bien connaître l'ensemble des gens qui voulaient travailler avec l'OL. John coche toutes les cases. Depuis le début il souhaite s'investir en ayant une collaboration permanente avec l'équipe de direction et moi-même ", déclare Jean-Michel Aulas à la presse.

Le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, également à la tête du club de Botafogo et Crystal Palace, devrait insuffler une force de frappe sans précédent aux Gones, offrant un apport financier non-négligeable pour le mercato estival. " Le troisième point était de souscrire à une augmentation de capital de 86 millions d'euros qui sera consacrée en grande partie au recrutement. " Une somme importante, qui vient s’ajouter au budget déjà établi par la direction lyonnaise pour le recrutement cet été. Cela pourrait permettre notamment de finaliser le transfert de Corentin Tolisso, ou encore de monter en grade dans les dossiers Seko Fofana et Jordan Veretout.

OL Mercato : Textor veut concurrencer le Qatar et l’Arabie Saoudite

À l’instar de ses précédents rachats, John Textor souhaite mener un projet ambitieux pour l’Olympique Lyonnais. L’Américain de 56 ans a une vision du football similaire à celle de Jean-Michel Aulas, raison pour laquelle le deal s’est rapidement établi entre les deux hommes. Si Textor dispose désormais d’une grande force de frappe chez les Gones, Aulas garde toujours le pouvoir de direction, une volonté de l’homme d’affaires qui noue une bonne relation avec le président de 73 ans.

Les deux protagonistes, présents devant la presse ce mardi, ont notamment évoqué leur vision du football actuel, s’opposant drastiquement aux " clubs-états " qui abondent ces dernières années dans la sphère footballistique. " Il y a l'arrivée dans le foot d'un certain nombre de fonds souverain, on a une idée avec John pour faire en sorte d'être aussi efficace que ces fonds souverains ", annonce le président lyonnais. De son côté, John Textor n’a pas manqué de dévoiler ses ambitions pour l’ OL.

John Textor voit grand pour l'Olympique Lyonnais

À l’image d’Aulas, John Textor garde un rapport passionnel avec le milieu du ballon rond. Si certains investisseurs se montrent parfois distants avec l’équipe dont ils sont propriétaires, l’Américain semble lui en totale opposition avec cette idée. " J'ai vraiment un amour sincère pour ce sport, je ne me suis jamais considéré comme investisseur, quand ce mot apparaît ça me fait bizarre. Je me considère comme un bâtisseur ", déclare John Textor. Le co-propriétaire de Crystal Palace souhaite également placer la formation des jeunes au centre de son projet sportif.

Doté de l’un des meilleurs centres de formation de la planète, Lyon devrait recevoir un soutien financier important pour son académie de la part de l’homme d’affaires. " J'ai voulu investir dans le foot. À Crystal Palace je ne suis pas majoritaire, je pense que c'est une bonne analogie avec ici. C'est un club avec un président qui a sauvé le club quand il était en mauvaise posture. Quand j'ai investi, j'ai amené des ressources, du soutien, sans être le directeur de ce club. J'ai amené du capital et de l'enthousiasme. Le développement des jeunes m'intéresse particulièrement, mais aussi leur accompagnement. C'est pour ça que je suis venu ici, car il y a cette académie à Crystal Palace qui est incroyable et ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a aussi. " De quoi redonner le sourire aux supporters lyonnais, qui peuvent entrevoir le futur avec sérénité.