OL Mercato : Un énorme indice tombe pour le retour de Tolisso

Publié par Ange A. le 18 juin 2022 à 04:07

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais peut croire en ses chances de rapatrier Corentin Tolisso. Le milieu est en fin de contrat au Bayern.

OL Mercato : Une excellente nouvelle pour Lyon dans le dossier Tolisso

L’Olympique Lyonnais a ramené ses anciens en ce début de mercato. Respectivement en fin de contrat à Arsenal et au SM Caen, Alexandre Lacazette et Rémy Riou sont retournés à l’ OL. Après avoir bouclé ces retours, la direction lyonnaise espère rapatrier un autre ancien sans débourser le moindre centime. En fin de contrat au Bayern Munich, Corentin Tolisso est dans le viseur de Lyon, son club formateur. Il avait quitté les Gones pour le Rekordmeister en 2017 contre 41,5 millions d’euros (hors bonus). Avec les départs annoncés au milieu (Paqueta et Aouar notamment), le club rhodanien espère renforcer son entrejeu avec le champion du monde tricolore. Ancien Lyonnais, Mathieu Valbuena a lâché un indice de taille dans ce dossier.

Valbuena balance du lourd sur Tolisso

Interrogé par RMC Sport, le milieu tricolore passé par Marseille et Lyon a lâché une confidence sur Corentin Tolisso. De quoi réjouir les fans de l’Olympique Lyonnais au moment où le rival marseillais aurait aussi des vues sur le milieu de 27 ans. « Tolisso n’ira jamais à l’OM. Son cœur est lyonnais », a confié le milieu de l’Olympiakos au cours de l’émission Rothen s’enflamme. Contrairement à Valbuena qui a connu les deux Olympiques, le champion du monde n’est attaché qu’à l’ OL.

Reste maintenant à savoir si comme Alexandre Lacazette il fera un choix du cœur cet été. Le milieu de terrain avait fait part de son désir de continuer à disputer la Ligue des champions. Huitième de Ligue 1 cette saison, Lyon ne disputera aucune Coupe d’Europe lors du prochain exercice. De quoi refroidir quelque peu les supporters lyonnais qui espèrent le retour du Baby-Gone dès cet été.