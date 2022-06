OM Mercato : Mandanda vers la sortie, un gardien se rapproche !

Publié par Timothée Jean le 22 juin 2022 à 11:25

OM Mercato : L’Olympique de Marseille compte recruter un nouveau gardien de but au moment où l’avenir de Steve Mandanda est incertain.

OM Mercato : Steve Mandanda s’interroge sur son avenir

Malgré sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille risque de perdre plusieurs joueurs lors de cette fenêtre de transfert. Boubacar Kamara a été le premier à mettre les voiles pour s’engager en faveur d’Aston Villa. Et un autre cadre du vestiaire de l’ OM est également susceptible de s’en aller. Il est question de Steve Mandanda. Le gardien de but de 37 ans sort d’une saison mitigée à Marseille, où il a perdu son statut de titulaire dans les cages phocéennes au profit de Pau Lopez.

Relégué au rang de remplaçant, le portier tricolore a dû se contenter d’un faible temps de jeu sous les ordres de Jorge Sampaoli. Un traitement difficile à encaisser pour le principal concerné. Au point où, selon les informations dévoilées par La Provence, le natif de Kinshasa n’exclut plus un départ de l’ OM. Lié à Marseille jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda attendrait la reprise de l'entraînement prévue le 24 juin prochain pour être fixé sur son sort. Ensuite, il décidera de rester ou de quitter son club de cœur. Et en cas de départ, le Stade Rennais et l’OGC Nice s’activent déjà en coulisse pour l’accueillir. De son côté, la direction de l’ OM travaille aussi pour anticiper son éventuel départ.

OM Mercato : Marseille fonce sur André Ferreira

Il faut dire qu’en cas de départ de Steve Mandanda, l’ OM se retrouvera sans une doublure à Pau Lopez. D’autant plus que le jeune Simon Ngapandouetnbu se rapproche de Valenciennes. Conscients de cette situation, les dirigeants phocéens comptent attirer un nouveau renfort à ce poste. Selon A Bola, l’ OM s’intéresserait de très près à André Ferreira, qui évolue actuellement au FC Pacos Ferreira (Portugal). Les Marseillais se seraient même déjà renseignés sur la disponibilité du portier de 26 ans. Les discussions pourraient s’intensifier dans les jours à venir.