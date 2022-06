PSG Mercato : Le Paris SG proche d'un super deal avec l'Atlético

Publié par Thomas le 22 juin 2022 à 16:25

PSG Mercato : Désireux de redynamiser son effectif la saison prochaine, Luis Campos serait sur le point de boucler un transfert avec l'Atlético Madrid.

PSG Mercato : Le transfert d’un attaquant se confirme

La révolution est bel et bien lancée du côté du Paris Saint-Germain, qui prépare une refonte totale de l’effectif. Après sa saison compliquée, marquée notamment par une élimination douloureuse contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le club de la capitale souhaite insuffler un esprit nouveau en son sein. En attendant l’officialisation de Christophe Galtier à la tête des Rouge et Bleu, Luis Campos s’attèle à revigorer la formation parisienne en offrant notamment une porte de sortie à certains indésirables.

Si des joueurs comme Neymar, Draxler ou encore Mauro Icardi pourraient prochainement quitter le PSG, le dirigeant portugais pourrait en amont finaliser le transfert d’un autre attaquant. Dans le flou après son prêt concluant au Sporting Portugal, Pablo Sarabia ne devrait pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. L’ailier espagnol jouit d’une belle cote à l’international et notamment en Liga, où l’Atlético Madrid s’est récemment positionné pour l’enrôler.

D’après les informations de Loïc Tanzi, les Colchoneros discuteraient actuellement avec Antero Henrique et Campos pour récupérer Sarabia cet été. Le club espagnol souhaiterait obtenir le joueur de 30 ans sous la forme d’un prêt. Selon le journaliste, " l’Atlético et le PSG avancent sur un prêt avec option d’achat et prise en charge du salaire de Pablo Sarabia ". Un joli deal qui se met ainsi en place, et qui lancerait la grande campagne de dégraissage, entamée par Luis Campos.

PSG Mercato : Après Sarabia, le transfert définitif d’Areola dans les tuyaux

Critiqué l’été dernier pour le peu de ventes réalisées, la direction parisienne souhaite rectifier le tir cette année, sous l’impulsion du duo Henrique-Campos. Les deux hommes, en charge du recrutement parisien, devraient se montrer actifs dans le sens des départs ces prochaines semaines et se rapprochent d’une belle vente. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Paris SG, Alphonse Areola est en passe d’être acheté définitivement par West Ham, club où il est prêté depuis 2021. Selon les informations de RMC Sport, les Hammers devraient prochainement lever l’option d’achat du portier tricolore, d’une valeur de 12,5 millions d’euros. D’après la source, toutes les parties seraient d’accord pour finaliser l’opération au plus vite.