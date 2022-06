PSG Mercato : 12,5M€, Antero Henrique proche d’un premier succès !

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2022 à 20:00

PSG Mercato : Chargé des ventes du Paris SG, qui désire se séparer de plusieurs éléments cet été, Antero Henrique se rapprocherait d’un premier succès.

PSG Mercato : West Ham va lever l’option d’achat d’Alphonse Areola

De retour au sein de l’organigramme du Paris Saint-Germain, Antero Henrique est attendu au tournant pendant ce mercato estival sur le dossier des ventes. Prêté cette saison à West Ham avec option d’achat, Alphonse Areola ne devrait plus revenir dans son club formateur. En effet, selon les informations relayées ce mardi par RMC Sport, les négociations se poursuivent entre les Hammers et les représentants du gardien de but français sur les conditions salariales.

Une fois qu’un accord sera trouvé, le club anglais déclenchera l’option de 12,5 millions d’euros pour acquérir définitivement Alphonse Areola. Toujours selon la même source, la volonté de toutes les parties prenantes dans ce dossier serait de conclure rapidement la transaction. Toutefois, West Ham ne serait pas seul sur les traces de l’international tricolore de 29 ans.

PSG Mercato : Newcastle United entre dans la danse pour Areola

Malgré une saison contrastée à West Ham, Alphonse Areola plaît en Premier League. À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le Champion du monde 2018 serait sur le point de déménager définitivement en Angleterre. Si le Hammers sont chauds pour payer le montant fixé pour son option d’achat, Newcastle United serait également intéressé par les services d’Areola. D’après RMC Sport, les deux clubs anglais pourraient ainsi se livrer une belle bataille pour la signature du natif de Paris sur ce mercato estival.

Les Magpies s’étant déjà rapprochés des dirigeants parisiens et des agents d’Areola pour d’éventuelles négociations. Rien de concret pour le moment, mais cela signifie que l’avenir de l’ancien Titi pourrait s’écrire en Premier League à compter de la saison prochaine. Antero Henrique pourrait donc boucler une première belle affaire dans les jours à venir.

Affaire à suivre donc…