PSG Mercato : Un attaquant de l’Atlético Madrid proposé au Paris SG

Publié par Timothée Jean le 22 juin 2022 à 20:25

PSG Mercato : Toujours à l’affût des opportunités du marché, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un gros coup du côté de l’Atlético Madrid.

PSG Mercato : Joao Félix proposé au Paris Saint-Germain

La révolution est en marche du côté du Paris Saint-Germain. En attendant l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien, la direction du club s’active en coulisse pour se séparer de plusieurs joueurs. Neymar, Maurio Icardi, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Leandro Paredes, Julian Draxler ou encore Danilo Pereira, sont cités parmi les potentiels partants. Avec autant de départs souhaités, il faudra forcément attirer de nouveaux renforts pour étoffer l’effectif du PSG.

D’ailleurs, les dirigeants parisiens pourraient aller piocher du côté de l’Atlético Madrid. Le journaliste espagnol Shay Lugassi révèle en effet que Joao Félix aurait été proposé au Paris Saint-Germain via ses représentants. Recrue la plus chère de l’histoire des Colchoneros, le prodige portugais peine jusqu’ici à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Au point où la direction de l’Atlético Madrid serait dorénavant ouverte à son départ. La source explique que le jeune attaquant de 22 ans n'est plus « intransférable » aux yeux de Diego Simeone. Et son agent discuterait déjà avec plusieurs clubs pour son transfert, dont le PSG. Reste maintenant à savoir si la direction du Paris SG sera intéressée par son profil.

PSG Mercato : Sarabia inclus dans le deal pour Joao Félix ?

Pour l’heure, la direction du PSG n’écarte pas cette piste offensive. Et pour faire avancer les discussions, la source explique que Luis Campos, nouveau directeur sportif du club francilien, pourrait être tenté d’inclure un joueur dans la balance. Le nom de Pablo Sarabia est évoqué. De retour d’un prêt concluant au Sporting Portugal, le milieu offensif espagnol ne devrait pas s’éterniser dans la capitale française. Il est d’ailleurs annoncé ces derniers jours du côté de… l’Atlético Madrid. L’idée d’inclure Sarabia pour faire baisser le prix de Joao Félix n’est donc pas à exclure. Mais jusqu’ici, rien n’est acté dans ce dossier. Manchester City et Arsenal auraient également été approchés par l'entourage du jeune attaquant portugais en vue d'un transfert.