ASSE Mercato : Officiel, un joueur d'expérience renforce Sainté

Publié par ALEXIS le 22 juin 2022 à 22:55

ASSE Mercato : Comme pressenti, Anthony Briançon est un nouveau joueur de l’AS Saint-Étienne. Il a signé un contrat de 3 ans, en provenance de Nîmes.

ASSE Mercato : Briançon est Stéphanois jusqu’en 2025

Dans les tuyaux ces dernières heures, la signature d’Anthony Briançon à l' ASSE est maintenant officielle. Libre de tout engagement à la fin de son contrat au Nîmes Olympique (Ligue 2), il a paraphé un contrat d’une durée de 3 ans avec le club relégué en Ligue 2, soit jusqu’au 30 juin 2025. Il est la deuxième recrue officielle de l’AS Saint-Étienne, après Dylan Chambost, engagé lundi. Le défenseur de 27 ans vient renforcer l’équipe de Laurent Batlles, qui a laissé partir Eliaquim Mangala et Timothée Kolodziejczak, deux arrières centraux en fin de contrat.

Anthony Briançon et Laurent Batlles se réjouissent

Anthony Briançon ne cache pas sa joie de rejoindre un club mythique du Championnat de France. « Je suis très fier d'intégrer l' ASSE. C'est un club mythique. Je suis impatient de relever ce magnifique challenge, car la place des Verts est en Ligue 1 Uber Eats. J'ai hâte de démarrer cette saison. Je suis frais, mentalement comme physiquement. Je me languis désormais de rencontrer tous mes coéquipiers et l'un des meilleurs publics de France », a-t-il déclaré.

Laurent Batlles, nouvel entraineur de l' ASSE, se félicite également de la signature du joueur qui a passé 9 saisons chez les Crocos en Ligue 2 puis en Ligue 1. « Anthony Briançon connaît bien la Ligue 2 BKT, c'est un joueur expérimenté, un meneur d'hommes. Athlétiquement et techniquement, c'est un footballeur de grande qualité. Anthony est un vrai leader, il sera important sur et en dehors du terrain », a souligné le successeur de Pascal Dupraz. Après Dylan Chambost et Anthony Briançon, Jimmy Giraudon (défenseur central) devrait être la 3e recrue de Laurent Batlles.