Bordeaux Mercato : Officiel, Lopez arrache une signature au FCGB

Publié par ALEXIS le 23 juin 2022 à 14:21

Bordeaux Mercato : Malgré la relégation des Girondins en Ligue 2, David Guion reste à son poste d’entraîneur. Le club lui a offert un nouveau contrat.

Bordeaux Mercato : David Guion prolongé d'un an

Après la relégation de Bordeaux en Ligue 2 en mai dernier, les dirigeants du club au scapulaire ont pris la décision de conserver leur entraîneur. Le contrat de ce dernier au FCGB est pourtant terminé, en plus des résultats sportifs catastrophiques. Mais le président Gérard Lopez a décidé de jouer la carte de la stabilité. Il a donc offert un contrat d’un an au technicien de 54 ans.

« Le FC Girondins de Bordeaux et David Guion ont trouvé un accord pour poursuivre l’aventure. L’entraineur a signé un contrat d’une saison (jusqu’en juin 2023). Le FC Girondins de Bordeaux est heureux de pouvoir compter sur David Guion la saison prochaine et lui souhaite toute la réussite possible avec l’équipe première », a communiqué le club rétrogradé en National. En effet, la direction bordelaise compte sur l’expérience de Guion, qui sera, selon elle, « précieuse aux Marine et Blanc la saison prochaine ».

Bordeaux Mercato : Une rétrogradation en National qui bloque les transferts

Au sujet du mercato estival, Bordeaux a levé l’option d’achat d’Alberth Elis, après sa saison satisfaisante sur le plan individuel (9 buts et une passe décisive en 20 matchs de Ligue 1). Mis à part l’ailier droit hondurien, le club relégué en Ligue 2, puis rétrogradé en National 1 par la DNCG, n’a pas encore recruter de nouveaux joueurs cet été.

David Guion et son staff technique sont en effet suspendus à l’appel que Gérard Lopez a formulé, en vue d’un deuxième passage devant la Commission de contrôle des clubs professionnels. Le président du FCGB s’est montré optimiste sur le dossier, cette semaine, dans un interview sur RMC Sport. Il croit pouvoir convaincre la DNCG sur les finances de Bordeaux, afin de rester en Ligue 2.