OM Mercato : Coup de théâtre renversant pour Luis Henrique

Publié par Timothée Jean le 23 juin 2022 à 21:51

OM Mercato : Promis au Torino FC, Luis Henrique, en grande difficulté à l’Olympique de Marseille, pourrait prendre une autre destination.

OM Mercato : Luis Henrique peu enclin à rejoindre le Torino

Après une saison en trombe, marquée par une qualification pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille compte sur le mercato estival pour se renforcer à différents postes. Plusieurs pistes sont déjà explorées par les dirigeants marseillais afin d’attirer de nouvelles recrues. Dans le même temps, les pensionnaires du Vélodrome devront vendre quelques joueurs dans le but de soulager leurs finances qui sont dans le rouge. Ils sont d’ailleurs proches de boucler un premier départ avec Luis Henrique, qui rapproche de la Serie A.

En quête de renfort offensif, le Torino FC a jeté son dévolu sur le jeune attaquant brésilien et touche au but pour sa signature. La presse italienne annonçait récemment que le club turinois aurait trouvé un accord avec la direction de l’ OM pour le prêt de Luis Henrique à hauteur de 6 millions d’euros. Le club italien devra désormais trouver un terrain avec le principal concerné afin d’acter son transfert. Et c’est là que les choses se compliquent. Foot Mercato indique que le jeune attaquant de 21 ans semble à présent peu enclin à rejoindre la Serie A la saison prochaine. Car il disposerait déjà de plusieurs touches en Espagne et aux Pays-Bas. L’identité de ces clubs intéressés n’a pas encore fuité.

OM Mercato : Nouvelles rencontres au sommet pour Luis Henrique

La source ajoute que Luis Henrique verrait d’un bon œil un transfert en Liga ou en Eredivisie, deux championnats où il pourrait « exprimer ses qualités et son potentiel ». Autant dire tout de suite que son arrivée au Torino FC est loin d’être réglée. D’autant plus que les dirigeants de l’ OM et l’entourage ne seraient pas sur la même longueur d’onde. De prochaines rencontres devraient avoir lieu entre les deux parties afin de faire la lumière sur ce dossier. En attendant, l’entourage de Luis Henrique s’active en coulisse pour lui trouver de nouvelles portes de sortie, en adéquation avec ses ambitions. Cette démarche pourrait bien contrarier les plans de l’ OM.