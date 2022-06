Stade de Reims Mercato : Quatre renforts intègrent l’équipe de Garcia

Publié par ALEXIS le 24 juin 2022 à 16:10

Stade de Reims Mercato : Quatre renforts dans le staff professionnel

Le Stade de Reims ne renforce pas que son équipe professionnelle, le club champenois pense aussi au staff technique. Quatre nouveaux cadres ont rejoint le staff technique d’Oscar Garcia. Nicolas Bouriette a débarqué au poste de responsable de la performance et de la préparation athlétique du SDR. Il était précédemment en charge de clubs de rugby, notamment en tant que responsable de la préparation physique (Carcassonne, Biarritz Olympique).

Le deuxième technicien, Julien Vaur, est un masseur kinésithérapeute. Il va étoffer l'équipe de kinésithérapeutes dirigée par Loïc Schwartze. Le troisième renfort du Stade de Reims se nomme Boris Heid, il interviendra en tant que médecin. Il sera chargé d’assurer le suivi médical des groupes Pro et Pro 2 des Rouge et Blanc. La recrue estivale des Rémois a été le médecin de l'Équipe de France de Water Polo. Salim Aouiche, le quatrième nouveau collaborateur du coach catalan est responsable prévention, nutrition et réathlétisation. Il sera le patron d'un nouveau service qui œuvrera en lien étroit avec la cellule performance et préparation athlétique.

Stade de Reims Mercato : Will Still, nouvel adjoint d’Oscar Garcia

Huit mois après son départ du Stade de Reims, en octobre dernier, Will Still fait son retour en Marne. Il « va s'engager ce vendredi avec le club champenois pour redevenir adjoint d'Oscar Garcia », selon le média belge La Dernière Heure. Le technicien belge avait été adjoint de l’entraîneur du SDR entre juin et octobre 2021, avant de rejoindre le Standard de Liège en Belgique. Le club belge a proposé à Will Still de reprendre son équipe U23 qui va intégrer la D2, mais le projet ne l’a pas intéressé, à en croire le quotidien sportif.