PSG Mercato : Campos prépare une opération gigantesque à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2022 à 13:05

PSG Mercato : Alors que les fans du Paris SG attendent toujours l’officialisation de la première recrue estivale, Luis Campos prépare une grosse opération.

PSG Mercato : Un milieu de terrain ouvre finalement la voie à un départ

Fraîchement prolongé automatiquement jusqu'en juin 2024, Leandro Paredes fait toujours partie des joueurs dont le Paris Saint-Germain aimerait se débarrasser durant ce mercato estival. Et aux dernières nouvelles, le milieu de terrain pourrait bel et bien quitter le club de la capitale. À en croire les informations rapportées par La Gazzetta dello Sport, le joueur de 27 ans, qui martelait récemment qu’il va rester à Paris la saison prochaine, serait désormais ouvert à un transfert cet été.

Et il aurait même déjà choisi sa prochaine destination. En effet, le journal transalpin assure que l’ancien milieu de l'AS Rome souhaiterait retourner en Serie A et serait intéressé par un challenge à la Juventus. Alors que le PSG espérait encaisser un chèque de 20 millions d'euros dans ce dossier, le média italien évoque un possible échange de bons procédés entre Luis Campos et l'attaquant Moise Kean, qui n'a jamais caché son souhait de retourner dans la capitale française après une belle saison 2020-2021 en prêt.

PSG Mercato : Leandro Paredes échangé contre Moise Kean cet été ?

D’après les informations relayées ces dernières heures par La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues pourraient se mettre d’accord pour un échange incluant Leandro Paredes et Moise Kean. Le média transalpin explique notamment que si le milieu argentin était d’accord pour rejoindre les rangs turinois, l’attaquant italien de 22 ans n’a jamais caché son désir de revenir au PSG après avoir été prêté une saison par la Juve chez les Rouge et Bleu en 2020-2021.

Les deux joueurs valent environ 30 millions d’euros et la Juventus devrait lever l’option d’achat de Moise Kean dans les prochains jours, puisqu’il appartient actuellement à Everton. Aux dernières nouvelles, le très sérieux Gianluca Di Marzio annonce que deux clubs de Premier League, notamment Fulham et Nottingham Forest, auraient montré un intérêt pour Moise Kean.