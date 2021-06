PSG Mercato : Le Paris SG confirme le renfort de Moise Kean

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 22:01

Leonardo est-il parvenu à un accord avec Everton pour un nouveau renfort de Moise Kean ? En tout cas, le PSG vient de lâcher un énorme indice qui laisse à penser que l’attaquant italien sera Parisien la saison prochaine.

Moise Kean veut rester au PSG

« Je me sens très bien à Paris. Ils m’ont accueilli les bras ouverts, je ne m’y attendais pas (...) Il y a beaucoup de gaieté avec mes coéquipiers, on s’amuse. On est tous jeunes, mais avec un grand talent. Ici, tu ne peux qu'apprendre (...) Mbappé et Neymar sont les deux attaquants les plus forts à l’heure actuelle. Ils sont jeunes aussi, on se comprend vite et bien. J’ai toujours rêvé d’arriver en haut, de jouer à un très haut niveau. Jouer avec eux, c’est magnifique. »

Prêté par Everton sans option d’achat, Moise Kean a rapidement trouvé sa place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. À telle enseigne que l’international italien ne cache pas son envie de rester et poursuivre l’aventure avec les Rouges et Bleus. Une volonté également partagée par la direction du PSG puisque Leonardo a entamé des négociations avec son homologue des Toffees afin de parvenir à un accord pour l’attaquant de 21 ans. Et alors qu’aucune annonce officielle n’a encore été faite dans ce dossier, le vice-champion à laissé fuite un gros indice sur l’avenir de Moise Kean.

Moise Kean inscrit dans l’effectif du PSG

En attendant l’officialisation de l’accord avec Everton pour l’ancien joueur de la Juventus de Turin, le PSG a officiellement inscrit le nom du jeune buteur sur la liste de l’effectif 2020-2021. En effet, Moise Kean apparaît clairement sur la photo de l’équipe de Mauricio Pochettino pour la saison prochaine. Cet indice n’est pas à négliger puisqu’une option d’achat n’étant incluse dans le contrat de cession provisoire signé entre le PSG et Everton l’été dernier, Kean est retourné dans son club en Angleterre à l’issue de la saison.

S’il est affiché sur la liste des joueurs de Pochettino de la saison à venir, c’est bien la preuve que les deux clubs sont parvenus à un accord pour le compatriote de Marco Verratti. Mais il reste à savoir si c’est un accord pour un transfert sec ou un nouveau prêt comme évoqué dernièrement par les médias locaux et étrangers.





