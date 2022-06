OM Mercato : L’AS Rome lâche sa réponse à Marseille pour Kluivert

Publié par Timothée Jean le 24 juin 2022 à 15:35

OM Mercato : L’Olympique de Marseille essaye tant bien que mal de recruter Justin Kluivert. Mais l’AS Rome reste inflexible dans les négociations.

OM Mercato : L’AS Rome repousse l’offre de Marseille pour Justin Kluivert

L’avenir de Justin Kluivert devrait animer le mercato estival. Il faut dire que le jeune attaquant néerlandais conserve une belle cote en France. L’OGC Nice, où il a évolué cette saison sous la forme d’un prêt, aimerait bien le conserver le plus longtemps possible. Mais le club niçois hésite toujours à lever son option d’achat fixée à 15 millions d’euros. En quête de renfort offensif, l’Olympique de Marseille s’est alors rapidement engouffré dans cette brèche et tente d’attirer Justin Kluivert dans ses filets.

L’ensemble de la presse italienne, à l’instar de Calciomercato et La Gazzetta dello Sport, révélait récemment que les dirigeants de l’ OM ont clairement pris les devants dans ce dossier. Le président marseillais, Pablo Longoria, aurait dernièrement rencontré les dirigeants de l’AS Rome pour évoquer les options possibles afin de boucler l’arrivée de Justin Kluivert. La direction de l’ OM aurait même profité de cette entrevue pour formuler une offre de 10 millions d’euros pour arracher la signature du buteur romain. Mais selon les informations du journaliste Ekrem Konur, les dirigeants de l’AS Rome auraient rapidement décliné la proposition phocéenne.

OM Mercato : Justin Kluivert, c’est 15 millions d’euros ou rien

Et pour cause, l’offre de la direction de l’Olympique de Marseille est nettement en dessous des attentes de l’AS Rome. La source explique que les dirigeants romains restent intransigeants sur ce point, qui réclameraient pas moins de 15 millions d’euros pour acter le départ de leur joueur dont le bail expire en juin 2023. Les Marseillais savent donc ce qui leur reste à faire. Ils devront présenter une nouvelle offre revue à la hausse s’ils souhaitent réellement recruter Justin Kluivert. De son côté, le jeune joueur ne serait pas contre l’idée de disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs de l’ OM. Les négociations avec son entourage auraient déjà débuté.