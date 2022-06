RC Lens Mercato : Le successeur de Seko Fofana annoncé à Lens

Publié par ALEXIS le 24 juin 2022 à 12:20

RC Lens Mercato : La troisième recrue du RCL pourrait être un joueur de Clermont. Il est attendu à la Gaillette pour passer sa visite médicale, puis signer.

RC Lens Mercato : Salis Abdul Samed passe sa visite médicale

Passé tout près d'une qualification en coupe d’Europe, le RC Lens devrait perdre quelques joueurs clés cet été, dont Jonathan Clauss, Seko Fofana, Cheick Doucouré ou encore Facundo Medina. Crédités d’une bonne saison, ces quatre joueurs internationaux sont les plus courtisés du RCL cet été. Le successeur du premier a même déjà été recruté : Jimmy Cabot. Le club nordiste a également enrôlé Adam Buksa (avant-centre) pour pourvoir le poste d’Arnaud Kalimuendo, reparti au PSG. Le Racing Club de Lens travaille maintenant sur le dossier du successeur de son capitaine, visé par cinq clubs de gros calibre : le PSG, l’OM, le FC Séville, l’AC Milan ou encore Newcastle.

Alors que Luis Campos est passé à l’offensive pour boucler le transfert de Seko Fofana, Florent Ghisolfi (directeur sportif des Sang et Or) est sur le point de conclure la signature de Salis Abdul Samed (22 ans). D’après les informations du Saber Desfarges, journaliste de Prime Video, le milieu de terrain de Clermont est attendu à Lens pour passer sa visite médicale, ce vendredi. Le jeune Ghanéen devrait signer un contrat de 4 saisons, dans la foulée des tests physiques et médicaux, à en croire la source.

RC Lens Mercato : Un transfert bouclé autour de 5 M€

Issu de l’Académie Jean-Marc Guillou, Salis Abdul Samed a attiré l’attention du RC Lens grâce à sa saison pleine avec le club auvergnat (29 fois titulaires en Ligue 1, en 31 matches disputés la saison dernière). Sous contrat avec le CF63 jusqu’en juin 2025, il est valorisé à trois millions d'euros sur le marché des transferts. Mais l’accord entre les Lensois et les Clermontois aurait été conclu autour des cinq millions d'euros.