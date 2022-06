OM Mercato : Marseille proche d’un exploit éclatant pour Saliba

Publié par Timothée Jean le 25 juin 2022 à 06:15

OM Mercato : Le président de l’Olympique de Marseille veut absolument retenir William Saliba. Et il pourrait finalement parvenir à ses fins.

OM Mercato : Marseille n’a pas encore dit son dernier mot pour Saliba

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance d’Arsenal, William Saliba s’est rapidement imposé à l’Olympique de Marseille comme le patron de la défense. Le jeune défenseur central a progressé tout au long de la saison, raflant au passage le titre de meilleur espoir de la saison en Ligue 1 et a convaincu Didier Deschamps de le convoquer en équipe de France. Convaincu de performances de William Saliba, la direction de l’OM espère donc le conserver le plus longtemps possible, même si cette mission ne sera pas chose aisée.

Et pour cause, le prêt de l’ancien Stéphanois ne comporte aucune option d’achat. Ainsi, il devrait retourner chez les Gunners cet été. Les dirigeants londoniens s’apprêtent d’ailleurs à accueillir leur jeune joueur, qu’ils estiment à présent assez expérimenté pour évoluer en Premier League. Le principal concerné a lui-même avoué récemment qu’il serait ravi retourné à Londres. Sauf que rien n’est encore bouclé dans ce dossier. Certes, William Saliba est attendu à Arsenal dans les prochains jours, mais l’ OM n’a pas encore dit son dernier mot pour le retenir. Mieux, selon les informations de RMC Sport, les Marseillais poussent et auraient une réelle possibilité de conserver leur roc défensif.

OM Mercato : Marseille a repris les négociations pour William Saliba

La source assure que les négociations ont repris entre les dirigeants de l’ OM et leurs homologues britanniques. Les deux parties se seraient dernièrement rencontrées afin d’ évoquer les options possibles pour boucler le transfert définitif de William Saliba. Le média sportif croit savoir qu’un montant compris entre 25 et 30 millions d’euros devrait suffire pour boucler son transfert définitif. Un montant conséquent, mais l’ OM pourrait bien effectuer cet effort financier afin de retenir le jeune crack tricolore.

Les dirigeants phocéens seraient même très confiants pour conclure l'opération au plus vite. En parallèle, l’Olympique de Marseille serait également proche de recruter un autre défenseur central. En fin de contrat avec Vitesse Arnhem, Riechedly Bazoer serait proche de signer à l’ OM.