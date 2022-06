PSG Mercato : Galtier arrive ! La rocambolesque réaction de Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2022 à 11:52

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi a confirmé la prochaine arrivée de Christophe Galtier pour succéder à Mauricio Pochettino. Un choix commenté par Neymar.

PSG Mercato : Accord Al-Khelaïfi espère trouver rapidement un accord pour Galtier

Plus aucun doute possible. Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. D’après les informations relayées ces dernières heures par Goal France, confirmées ce samedi par le quotidien Le Parisien, l’arrivée de l’actuel coach de l’OGC Nice « sur le banc parisien ne fait plus de doutes », seuls quelques détails restent à être réglés entre les deux clubs.

Pour s’attacher les services du technicien marseillais, le club de la capitale va débourser une somme « bien inférieure à 10M€. » L’officialisation de Galtier interviendra dès que le Paris SG se sera mis d’accord avec Mauricio Pochettino et son staff sur leur indemnité de licenciement. Une arrivée bien surprenante pour certains membres du vestiaire parisien comme Neymar.

PSG Mercato : Neymar Jr se marre à l’évocation du nom de Galtier

Alors que l’arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain se précise de plus en plus, Daniel Riolo a récemment dévoilé la réaction de Neymar sur son éventuel futur entraîneur. « Jusqu’à avant-hier, Neymar était persuadé que ce serait Zidane l'entraîneur. Ça va lui faire drôle parce que lorsqu’on lui parlait de Galtier, il rigolait », a révélé le journaliste de RMC sur le plateau de l’After Foot, dévoilant au passage l’origine de sa source.

« Je rappelle que Neymar est dans un endroit que je connais bien en ce moment, donc je n’ai pas besoin de prouver que… » Ces derniers jours, Neymar était en effet à Las Vegas pour participer aux championnats du monde de Poker (WSOP), discipline que connaît bien Daniel Riolo, animateur du RMC Poker Show.

Reste maintenant à savoir quel accueil va réserver le vestiaire du Paris SG à son nouveau coach.