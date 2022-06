RC Lens Mercato : La priorité du RCL dévoilée, deux départs actés

Publié par ALEXIS le 27 juin 2022 à 23:41

RC Lens : Florent Ghisolfi, directeur sportif du RCL, a fait le point sur le mercato. Il a lâché des indices sur les postes à pourvoir et a annoncé deux départs.

RC Lens Mercato : Le RCL cherche un gardien de but en priorité

La priorité actuelle du RC Lens, pendant ce mercato, reste un gardien de but. La blessure de Wuilker Farinez, victime d’une rupture d’un ligament croisé avec la sélection du Venezuela, oblige le club nordiste à recruter un portier en urgence. « On souhaite recruter un gardien numéro un et donc rester dans le projet que nous avions déterminé », a précisé Florent Ghisolfi. « On cherche un bon gardien avant tout », a précisé Franck Haise, sans confirmer la piste menant vers Brice Samba (28 ans), gardien de Nottingham Forest.

« Jean-Louis reste aussi un numéro un en puissance, mais je veux avoir deux gardiens qui peuvent jouer et être performants tout de suite en Ligue 1. Yannick Pandor (21 ans), on le fait avancer, mais il ne faut pas brûler les étapes », a précisé Franck Haise.

RC Lens Mercato : Jonathan Varane et Boubakar Camara libérés

Deux jeunes joueurs qui ne rentrent pas dans les plans du coach du RC Lens et prêtés la saison dernière, ont été libérés par le Racing Club de Lens : Jonathan Varane et Boubakar Camara, issus de l'académie lensoise. Le premier était prêté à Rodez et le deuxième au Mans. En fin de contrat, le milieu de terrain et l’ailier droit n’ont pas été conservés par le RCL. Ils sont donc libres. L’information a été confirmée par la direction. En revanche, le Racing Club de Lens enregistre le retour de prêt de Tom Ducrocq, Adam Oudjani, Steven Fortes, Charles Boli ou encore Simon Banza, tous sous contrat.

Adrien Louveau et Yannick Pandor signent pour un an

Adrien Louveau a prolongé son aventure au Racing Club de Lens. Apparu dans le groupe pro la saison dernière, le défenseur de 22 ans a paraphé un contrat d'une saison supplémentaire, jusqu’en 2023. Yannick Pandor (1, 92 m), portier de 21 ans, a aussi signé pour un an avec le RC Lens. À noter que les Artésiens ont déjà recruté trois joueurs cet été : Adam Buksa (attaquant de pointe), Jimmy Cabot (milieu de terrain) et Salis Abdul Samed (milieu défensif). Lukasz Poreba devrait être la prochaine recrue des Sang et Or. Le milieu international espoir polonais est déjà présent à la Gaillette, en attendant l'officialisation de sa signature.