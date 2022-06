PSG Mercato : Un crack de Liga répond en personne à Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2022 à 05:06

PSG Mercato : À la recherche d’un successeur à Angel Di Maria au Paris SG, Luis Campos va devoir tirer une croix sur la piste menant à une star de Liga.

PSG Mercato : L’Atlético Madrid prêt à laisser filer son joyau portugais ?

Débarqué en juillet 2019 en provenance du Benfica Lisbonne contre un chèque de 127,20 millions d’euros, Joao Felix pourrait quitter les rangs de l’Atlético Madrid durant ce mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, les Colchoneros seraient prêts à laisser partir leur attaquant de 22 ans en cas de grosse offre. À la recherche d’un successeur à Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain serait sur les rangs pour récupérer le jeune international portugais.

À en croire les renseignements recueillis par Team Talk, qui cite BarçaTimes, des négociations seraient en cours entre les agents du joueur et les dirigeants du club parisien. Si l’opération se confirme, le montant de son transfert pourrait être bien supérieur à 100 millions d’euros. Tottenham étant également dans la course pour la signature de Joao Felix. Cependant, le principal concerné ne semble pas vraiment pressé de quitter la capitale madrilène.

PSG Mercato : Joao Felix a tranché pour son avenir avec l’Atlético

Alors que les rumeurs l’envoient au Paris Saint-Germain ou encore à Tottenham, Joao Felix ne semble pas du tout intéressé par un changement à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Profitant d’une interview accordée au média Maisfutebol, la pépite portugaise a ouvertement assuré qu’il sera à l’Atlético Madrid la saison prochaine.

« Un départ de l’Atlético n’est pas sur la table. Je vais bien et je me concentre sur l’Atlético. Je suis serein face à l’avenir. Conscient de ce que je peux faire et je suis bien avec moi-même. Je suis toujours en vacances. Je viens de commencer à m’entraîner pour préparer la présaison, mais je ne pense pas trop au football. Bien sûr que j’ai grandi. Quatre ans se sont écoulés depuis que j’ai quitté Benfica et j’ai grandi physiquement, techniquement et mentalement. Il est normal d’évoluer. J’ai bien fait les choses pour aller de mieux en mieux », a déclaré le Golden Boy 2019.

Le Paris SG va donc devoir une croix sur cette piste et envisager d’autres solutions pour la succession d’Angelo Di Maria.