FC Metz Mercato : Officiel, les Grenats se séparent d'un cadre

Publié par ALEXIS le 28 juin 2022 à 14:38

FC Metz Mercato : C’est fini entre un cadre du vestiaire des Grenats et le club mosellan. Après quatre saisons au FCM, il part libre de tout engagement.

FC Metz Mercato : Farid Boulaya quitte le FCM

En fin de contrat officiellement le 30 juin, Farid Boulaya ne prolongera pas son aventure au FC Metz. Il quitte le club relégué en Ligue 2, librement, après quatre saisons et demie chez les Grenats (janvier 2018 à juin 2022). Le FCM a communiqué sur le départ du milieu offensif de 29 ans, ce mardi. « L’histoire commune entre Farid Boulaya et le FC Metz prend fin. En fin de contrat cet été, l'international algérien (8 sélections) quitte le club mosellan après quatre années d’aventure marquées d’émotions et après y avoir disputé 132 matchs. L’ensemble du club grenat tient à remercier le milieu offensif pour ce parcours en Grenat, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ! Bonne continuation, Farid », a informé le club logé au stade Saint-Symphorien. Rappelons que le FC Metz a limogé Frédéric Antonetti au profit de László Bölöni.

FC Metz Mercato : Boulaya a des touches en Ligue 1

Libre de tout engagement, Farid Boulaya cherche un nouveau club où rebondir. Comme le révèle Nabil Djelit, son profil intéresse des clubs français, mais aussi étrangers. D’après les indiscrétions du journaliste de France Football, le RC Strasbourg et les Girondins de Bordeaux sont venus aux nouvelles pour le joueur libre de tout contrat. En Liga, plusieurs clubs, notamment Getafe et Rayo Vallecano souhaitent s’attacher les services de l’Algérien, gratuitement.

« Pour être complet, Farid Boulaya fait "fantasmer" l'Égypte. Dans le Golfe, des intérêts concrets au Qatar et Arabie Saoudite », a indiqué la source. En Égypte, ce sont les deux grands clubs du Caire : Al-Ahly SC et le Zamalek SC, qui se livrent une bataille pour récupérer Farid Boulaya.