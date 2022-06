PSG Mercato : Chelsea ou Paris SG ? Le choix de Skriniar tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2022 à 21:06

PSG Mercato : Sur le départ du côté de l’Inter, Milan Skriniar est partagé entre le Paris SG et Chelsea. Le défenseur slovaque aurait fait son choix.

PSG Mercato : Milan Skriniar reste ferme sur sa décision

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Milan Skriniar veut quitter l’Inter Milan pour s’offrir un nouveau challenge encore plus ambitieux. Après cinq ans passés chez les Nerazzurri, le défenseur central de 27 ans s’apprête ainsi à changer d’air durant ce mercato estival. Alors que tout semblait réglé avec le Paris Saint-Germain, le club anglais de Chelsea a fait une entrée fracassante dans la course à la signature de l’international slovaque. À la recherche d’un défenseur pour combler le vide laissé par Antonio Rüdiger depuis son récent départ au Real Madrid, les Blues seraient prêts à surenchérir sur l’offre du champion de France.

Mais selon les informations relayées ce mardi par La Gazzetta dello Sport, après s’être entretenu au téléphone avec son ancien coéquipier Achraf Hakimi, Skriniar a pris sa décision et veut jouer avec PSG aux côtés de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Le club de la capitale et le capitaine de la sélection slovaque se sont déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat de cinq ans avec un salaire de 7,7 millions d’euros par saison, plus divers bonus. Une délégation parisienne est à Milan pour finaliser l’opération avec le club lombard.

PSG Mercato : Accord proche entre le Paris SG et l’Inter

Après plusieurs jours de négociations, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de l’Inter Milan se rapprocheraient d’un accord pour le transfert de Milan Skriniar. Selon plusieurs sources concordantes, l’affaire pourrait se régler prochainement pour une somme avoisinant les 70 millions d'euros plus des bonus pouvant rapprocher le montant total à 80 millions d’euros. Sauf revirement de dernière minute, Milan Skriniar pourrait être la première grosse signature estivale de Luis Campos, le nouveau conseiller football des Rouge et Bleu.