PSG Mercato : Après Skriniar, un autre gros renfort quasi bouclé

PSG Mercato : Après le défenseur central de l’Inter, Milan Skriniar, Luis Campos aurait également bouclé le transfert d’un autre gros renfort en attaque.

PSG Mercato : Le Paris SG a damé le pion à l’Atlético Madrid

Annoncé comme l’autre priorité de Luis Campos après Milan Skriniar, l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca ne manque pas de prétendants. En effet, selon le quotidien espagnol El Mundo, outre le champion de France, l’Atlético Madrid serait également intéressé par le profil du joueur de 23 ans. Le journal catalan explique que les Colchoneros tentent de vendre Alvaro Morata, qui revient d’un prêt non concluant à la Juventus Turin.

Dans le même temps, Diego Simeone et ses dirigeants auraient jeté leur dévolu sur Gianluca Scamacca pour renforcer le front de leur attaque. Le quotidien AS confirme l’info et ajouté que l'international italien plaît énormément à Andrea Berta, le directeur sportif de l'Atlético de Madrid, qui cherche un nouveau buteur pour compenser le départ de Luis Suarez. Toutefois, le club madrilène, en difficulté financière en ce moment, ne serait pas de taille à rivaliser avec le Paris SG qui aurait quasiment bouclé le transfert de l’avant-centre de Sassuolo.

PSG Mercato : L’arrivée de Scamacca prévue pour juillet

En effet, dans son édition du jour, le journal Le Parisien assure que Luis Campos aurait presque bouclé l’arrivée de Gianluca Scamacca pour le mois de juillet. « Dans ce secteur, le PSG cherche trois renforts, dont Gianluca Scamacca, 23 ans, la petite ou grande (1,95 m) pépite de Sassuolo, dont le dossier est quasi bouclé pour une arrivée en juillet à Paris », indique le média régional.

Après l’international slovaque Milan Skriniar, en provenance de l’Inter Milan pour 70 millions d’euros, Scamacca pourrait aussi quitter la Serie A pour venir renforcer l’effectif parisien. Alors que Sassuolo réclame 50 millions d’euros pour le compatriote de Marco Verratti, l’affaire pourrait se conclure pour le montant compris entre 35 et 40 millions d’euros.

À suivre…