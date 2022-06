OM Mercato : Le RC Lens fixe une condition pour Facundo Medina !

Publié par Timothée Jean le 29 juin 2022 à 00:06

OM Mercato : L’Olympique de Marseille semble bien parti pour recruter Facundo Medina du RC Lens. Mais il faudra sortir le chéquier.

OM Mercato : Marseille connait le prix à payer pour Facundo Medina

Qualifié pour la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille veut faire bonne impression sur la scène européenne la saison prochaine. Et pour ce faire, les Marseillais auront grand besoin de renforts dès cet été. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, en a bien conscience. Lui et son équipe s’activent déjà en coulisse pour renforcer chaque secteur de jeu, à commencer par la défense. Et pour étoffer ce poste, la direction de l’OM aurait même déjà un nom en tête, celui de Facundo Medina.

Le défenseur argentin sort d’une saison pleine au Racing Club de Lens, comptabilisant 31 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Séduits par son profil, les dirigeants marseillais aimeraient donc boucler sa signature dès cet été. Et ils s’y croient, puisque selon les informations divulguées par La Voix du Nord, le RC Lens serait finalement ouvert à l’idée de céder Facundo Medina, à une seule condition.

OM Mercato : C’est 15 millions d’euros pour Facundo Medina

La publication indique en effet que les dirigeants lensois réclameraient pas moins de 15 millions d'euros pour un éventuel transfert de Facundo Medina, sans compter d'éventuels bonus. Un montant qui semble plus ou moins élevé pour l' OM, dont les ressources financières ne sont pas au beau fixe. Autre obstacle de taille, les Phocéens devront faire face à une rude concurrence dans ce dossier. La source rappelle que le FC Séville songe également à recruter Facundo Medina, ce qui risque de faire grimper les enchères pour son transfert.

La direction de l’OM est donc prévenue, il faudra se montrer très généreux pour boucler la signature du défenseur du RC Lens. Pour l’heure, aucune offre n’a encore été formulée pour son transfert. Facundo Medina est toujours sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le RCL.