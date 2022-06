OM Mercato : Le SRFC ou Nice, Steve Mandanda a une préférence !

Publié par Timothée Jean le 29 juin 2022 à 08:15

OM Mercato : Ciblé par Stade Rennais et l’OGC Nice, Steve Mandanda n’est pas certain de rester à Marseille. Il aurait une préférence pour son futur club.

L'avenir de Steve Mandanda (37 ans) sera sans doute l’un des dossiers chauds du mercato de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le gardien de but tricolore, pourtant relégué sur le banc de touche à l’ OM, attise logiquement les convoitises. Alors l’OGC Nice n’a pas encore tiré un trait sur la piste menant au portier marseillais, le Stade Rennais est probablement la piste la plus chaude. Et pour cause, le directeur technique du club breton, Florian Maurice, a récemment confirmé des négociations avec l’entourage de Steve Mandanda.

Séduits par son profil expérimenté, les Rennais ont entamé des démarches concrètes pour son éventuel transfert. En difficulté à l’ OM, le champion du monde 2018 pourrait finalement rebondir à Rennes dès cet été. Mais les dirigeants du SRFC risquent d’être déçus. Car selon les informations du média Le 10 Sport, le principal concerné préfèrerait rejoindre l’OGC Nice en cas de départ de l’Olympique de Marseille. Une décision loin d'être insensée, d'autant plus que les Aiglons songeraient sérieusement à lui offrir une place de titulaire indiscutable au sein de leur effectif.

OM Mercato : Steve Mandanda vers un départ de Marseille

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda se rapproche un peu plus de la porte de sortie. Relégué au rang de simple doublure de Pau Lopez, El Fenomeno souhaite retrouver plus de temps de jeu la saison prochaine afin de conserver ses chances de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l’Équipe de France.

Ainsi, s’il n’obtient donc pas des garanties de la part de son entraîneur Jorge Sampaolin le portier expérimenté devrait aller voir ailleurs dès cet été. La Provence expliquait récemment que le capitaine marseillais aurait fait savoir à plusieurs de ses coéquipiers qu'il envisageait désormais la possibilité de quitter son club de coeur. L’OGC Nice et le Stade rennais restent de ce fait en concurrence pour sa signature.