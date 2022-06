PSG Mercato : C'est fait, Paris boucle un transfert énorme au milieu !

Publié par Thomas le 29 juin 2022 à 11:05

PSG Mercato : Alors que Vitinha et Renato Sanches sont attendus au Paris SG, le club de la capitale a bouclé ce mercredi un transfert au milieu.

PSG Mercato : Le Paris SG frappe un joli coup au milieu

Le mercato est bel et bien lancé au Paris Saint-Germain, qui s’apprête à enchaîner plusieurs signatures de prestige ces prochains jours. En attendant le départ de Mauricio Pochettino et l’intronisation de Christophe Galtier, prévus cette semaine, les Rouge et Bleu ont bouclé ce mercredi un deal très avantageux au milieu de terrain.

En manque de temps de jeu au PSG cette saison, le joyau néerlandais Xavi Simons a fait ses valises de la capitale ce mardi pour s’engager au PSV Eindhoven jusqu'en 2027. Sous contrat jusqu’à cet été au Paris SG, le milieu de 19 ans était attendu depuis plusieurs jours pour prolonger son contrat avec les champions de France, avant de s’engager en prêt aux Pays-Bas. Seulement, le deal ne s’est finalement pas passé comme prévu.

PSG Mercato : Attendu en prêt au PSV, Simons n’a pas prolongé à Paris

C’est un petit coup de théâtre dans ce sulfureux dossier qui s’est déroulé ce mercredi matin. Alors que tout semblait réglé entre les trois parties (PSG, Simons et PSV) pour une prolongation chez les Rouge et Bleu, puis un prêt d’une saison à Eindhoven, le club néerlandais a finalement fait comprendre qu’il désirait enrôler Xavi Simons sous contrat, comme l’explique le journaliste Loïc Tanzi ce matin. " Le PSV a finalement souhaité avoir le joueur sous contrat et non en prêt, ce qui a entraîné de nouvelles négociations. " Un mal pour un bien finalement pour le Paris Saint-Germain, qui a réussi à négocier une clause de rachat l’été prochain.

" Paris garde désormais une clause de rachat activable en fin de saison pour 4 millions d’euros ", annonce le journaliste de RMC Sport sur Twitter. Une belle opération menée par Luis Campos et Antero Henrique, qui s’adonnent depuis l’ouverture du mercato, à trouver une porte de sortie à plusieurs de ses indésirables. Après Alphonse Areola qui s’est engagé à West Ham, le PSG va donc acter ce mercredi un deuxième départ de taille.