OL Mercato : Un défenseur du Barça se rapproche de Lyon

Publié par Nicolas le 30 juin 2022 à 00:05

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais garde toutes ses chances pour faire revenir son ancien défenseur central, Samuel Umtiti, invité à quitter le Barça.

OL Mercato : Le dossier Umtiti s'éloigne pour la Fiorentina

D'après le quotidien catalan Sport, la Fiorentina, qui était la plus chaude jusqu'à présent, s'est refroidie à cause du salaire de Samuel Umtiti. Le défenseur central champion du monde avec la France en 2018 avait prolongé son contrat avec les Blaugranas jusqu'en 2026, permettant au club de faire baisser son salaire.

Cependant, les émoluments d'Umtiti restent très élevés, 4 M€ par an, et la Fiorentina, qui ne paie pas ce genre de salaire, même pour ses meilleurs joueurs, n'est disposé à proposer à Umtiti que 2M€ net par saison, profitant des avantages de la fiscalité italienne. Il faut aussi rappeler les réticences du club italien par rapport à l'état physique relativement instable du joueur. Ainsi, le club toscan aimerait que le joueur renonce à une partie de son salaire, ou que le Barça en prenne en charge une partie.

Les négociations entre la Fiorentina et Samuel Umtiti semblent donc au point mort, et d'autres clubs tels que l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice ou encore le tout fraîchement promu en Liga, Gérone, pourraient s'engouffrer dans la brèche. En effet, ces 4 clubs semblent intéressés par la signature du défenseur français. Pere Guardiola, qui n'est autre que le frère de Pep, et qui gère les intérêts sportifs du club catalan, a même publiquement ouvert à la porte au champion du monde.

OL Mercato : Lyon revient dans l'arène pour Samuel Umtiti

Parmi les 4 clubs intéressés par l'opportunité Samuel Umtiti, l' OL semble le plus proche de finaliser l'opération. En effet, le club de Jean-Michel Aulas a les faveurs de l'international tricolore, qui verrait d'un bon oeil son retour chez les Gones, dans un environnement qu'il connaît par cœur, et ce serait pour lui l'endroit idéal pour se relancer. Il retrouverait aussi son ami Alexandre Lacazette, qui avait officialisé son retour à Lyon début juin. Cependant, l' OL ne semble pas en avoir fait une priorité, s'inquiétant de l'état de forme du joueur. Tout dépendra des concessions que sera disposé à faire Samuel Umtiti concernant son salaire, aucun des clubs intéressés n'étant disposé à l'accueillir aux mêmes conditions salariales qu'au Barça.

Le quotidien espagnol El gol digital affirmait que la signature d'Umtiti était en bonne voie. « Joan Laporta a obtenu une destination pour le défenseur français. C'est une équipe qui souhaite depuis longtemps la signature du joueur. Nous parlons de l'Olympique Lyonnais, là où le joueur a émergé. Ils veulent compter sur les services d’Umtiti, car ils considèrent qu'il pourrait y renaître et retrouver son niveau du passé. Le club français aurait déjà fait les premiers pas pour clore cette opération. Lyon est très proche de conclure la signature du Français. L’offre venue de Lyon sera entendue et serait quasiment sur les rails. La proposition est déjà dans les bureaux des Catalans. » Il faudra donc suivre avec attention l'attitude de l' OL dans ce dossier qui pourrait se décanter dans les prochains jours.