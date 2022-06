FC Nantes Mercato : Quatre joueurs poussés vers la sortie au FCN

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 12:51

FC Nantes Mercato : Faisant le point sur le mercato estival du FCN, Ouest-France révèle que quatre joueurs sont poussés vers la porte de sortie.

FC Nantes Mercato : Le départ de Kalifa Coulibaly confirmé

Le FC Nantes et son équipe ont repris le chemin des entraînements, ce mercredi, après un peu plus d’un mois de vacances. Antoine Kombouaré et son équipe entament la préparation de la saison 2022-2023 un peu plus tôt, car son équipe va disputer la Ligue Europa. Mais la reprise du FCN s’est effectuée sans nouvelle recrue.

Les Canaris sont toujours à la recherche de nouveaux joueurs en renfort. Pour l’heure, il est question des départs. À la suite de Randal Kolo Muani, parti officiellement à l’Eintracht Francfort, à l’issue de son contrat, un autre attaquant de pointe quitte le FC Nantes. Le journal régional confirme le départ de Kalifa Coulibaly en indiquant qu’il est officiellement « non retenu ». N’ayant pas eu de proposition de renouvellement de son contrat qui expire le jeudi 30 juin, le Malien part libre.

FC Nantes Mercato : Bamba et Ndilu toujours indésirables

Prêtés en Ligue 2 la saison dernière, respectivement à Amiens SC et à Quevilly-Rouen, Kader Bamba (28 ans) et Bridge Ndilu (22 ans) font leur retour dans la Cité des Ducs. Néanmoins, ils ne seraient pas les bienvenus. D’après la source, l’ailier droit et l’avant-centre ont été « invités à trouver un nouveau challenge loin du FC Nantes ». Antoine Kombouaré ne compterait pas sur eux dans son équipe cette saison. Ils sont pourtant sous contrat avec le FCN jusqu’au 30 juin 2024. Pour rappel, Kader Bamba avait quitté Nantes fin août, après sa mise l’écart du groupe professionnel par le technicien kanak, avec qui il était en conflit. Son prêt en Picardie était assorti d’une option d’achat qui n’a pas été levée.

Yannis M’Bemba et Abdoulaye Sylla poussés dehors

Deux jeunes joueurs formés à Nantes n’intégreraient pas le groupe professionnel. D’après les explications de la source, Yannis M’Bemba (21 ans) et Abdoulaye Sylla (22 ans) « ne semblent pas entrer dans les plans du coach et disposent d’un bon de sortie ». Le Franco-Congolais et l’international guinéen (3 sélections) ont fait chacun 2 apparitions en Ligue 1 cette saison. Pas suffisant pour convaincre Antoine Kombouaré qui cherche plutôt des joueurs aguerris et rodés au haut niveau, en vue de la coupe d’Europe. M’Bemba a encore 2 ans de contrat au FC Nantes, alors que Sylla ne dispose que d'une saison de bail.

Six absents à la reprise de l'entraînement du FCN

Le journaliste Jean-Marcel Boudard a confirmé un groupe réduit de 16 joueurs, dont trois gardiens à la Jonelière, ce premier jour de rentrée. Il a également noté les absences des internationaux Moses Simon, Samuel Moutoussamy et Jean-Charles Castelletto. Également absents, Pedro Chirivella est frappé d’un deuil, Fabio est malade et Charles Traoré est aux soins.