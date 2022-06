Stade Rennais Mercato : Le SRFC à la lutte avec Lyon pour un milieu

Publié par Thomas le 29 juin 2022 à 16:35

Stade Rennais Mercato : À la recherche de renforts au milieu de terrain, le SRFC aurait ciblé un ancien joueur du Montpellier HSC, également visé par Lyon.

Stade Rennais Mercato : Maurice fait une grande annonce au milieu

Très timide depuis l’ouverture du marché des transferts, le SRFC devrait se montrer plus entreprenant ces prochaines semaines. Désireux de parfaire leur axe défensif, les Rouge et Noir s’intéressent également à plusieurs pistes au milieu de terrain, notamment pour pallier au départ de Jonas Martin, titulaire cette saison sous les ordres de Bruno Genesio. Interrogé cette semaine sur le plateau de Pleine Lucarne, Florian Maurice s’est montré plutôt évasif concernant de possibles arrivées dans l’entrejeu rennais cet été. S’il ne confirme pas vraiment de pistes, le directeur sportif du Stade Rennais se montre plutôt fermé quant aux noms avancés par le journaliste.

" C’est très difficile à trouver mais je m’attache à trouver ce joueur. Ellyes Skhiri (27 ans, Cologne) ? Non. Ce profil-là entre dans une catégorie comme celle de Santamaria et j’ai déjà Santamaria. Francis Coquelin (31 ans, Villarreal) ? J’ai vu qu’il était en contacts avec pas mal de clubs français. Bilal Hussein (22 ans, Solna) ? Non plus suivant. Mohamed Ali Ben Romdhane (22 ans, Espérance de Tunis) ? Ce sont des joueurs que je connais, que j’ai suivi durant la saison et avant. Mais aujourd’hui, ce n’est pas forcément ce profil-là que j’ai identifié ", a évoqué le dirigeant breton. Néanmoins, alors que Maurice réfute tout intérêt pour l’international tunisien Ellyes Skhiri, ce dernier serait bel et bien dans les plans du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC et l’ OL pensent bien à Skhiri

Malgré la sortie médiatique du directeur sportif Rouge et Noir, le journaliste Fabien Guyon appuie de son côté que Ellyes Skhiri serait actuellement sur les tablettes rennaises cet été. Le milieu du FC Cologne en Bundesliga plairait grandement à Bruno Genesio, qui le suivrait depuis la saison dernière. L’ancien joueur du Montpellier HSC aurait vu le SRFC prendre des informations à son sujet, lui qui est sous contrat jusqu’en 2023 en Allemagne. Auteur d’une saison convaincante en Bundesliga (22 matches, 4 buts), le Tunisien serait également visé par l’Olympique Lyonnais. Dans ce dossier, le Stade Rennais garderait un léger avantage notamment d’un point de vue sportif, en disputant la saison prochaine la Ligue Europa.