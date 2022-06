OM Mercato : C'est officiel, un nouveau défenseur arrive à Marseille

Publié par Timothée Jean le 29 juin 2022 à 17:35

OM Mercato : En quête de renfort défensif pour la saison à venir, l’Olympique de Marseille vient d’officialiser l’arrivée de Samuel Gigot.

OM Mercato : Samuel Gigot débarque à Marseille

C’est l’heure de la reprise pour l’Olympique de Marseille ! Le club phocéen a pris le chemin de l’entraînement ce mercredi à La Commanderie avec l’arrivée de nouveaux renforts. La direction vient en effet d’officialiser la venue de Samuel Gigot, comme cela était pressenti depuis quelques jours. « Après avoir signé un pré-contrat en janvier, Samuel Gigot a rejoint l'Olympique de Marseille », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club.

Après avoir bourlingué un peu partout en Europe, le défenseur central fait son retour en France sous les couleurs marseillaises. À 28 ans, le natif d'Avignon, qui a grandi au rythme des matches de l' OM, réalise ainsi l’un de ses plus grands rêves dans sa carrière de footballeur. Il va défendre les couleurs de son club de cœur. « On sentait qu'il réalisait un désir de gosse et il en était très fier », avouait son dernier entraîneur au Spartak Moscou, Paolo Vanoli.

OM Mercato : D’autres renforts défensifs attendus à Marseille

Rappelons que Samuel Gigot s’était déjà engagé avec l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal. Ensuite, il avait été prêté dans la foulée au Spartak Moscou, où il évoluait depuis 2018. La saison terminée, le défenseur français de 28 ans a quitté la Russie afin de regagner l’effectif de Jorge Sampaoli à Marseille. L’ancien joueur de la Gantoise est très attendu pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Avec son arrivée, l’ OM anticipe ainsi le futur départ de William Saliba, qui se rapproche d’un retour à Asenal. Mais Samuel Gigot ne sera sans doute pas le dernier défenseur à rejoindre l’Olympique de Marseille cet été. D’autres renforts sont espérés à ce poste. Les noms de Riechedly Bazoer et Isaak Touré circulent ces derniers temps dans les coursives du Vélodrome.