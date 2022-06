OM Mercato : Longoria se renseigne sur un milieu de l’Inter Milan

Publié par Timothée Jean le 30 juin 2022 à 01:35

OM Mercato : Toujours en quête de nouveaux renforts, l’Olympique de Marseille s’est renseigné sur un milieu de terrain de l’Inter Milan.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille compte profiter du mercato estival pour révolutionner son effectif. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, s’active déjà en coulisse pour offrir des renforts de qualité à son entraîneur. Et le recrutement d’un nouveau milieu de terrain reste l’une des priorités des dirigeants marseillais.

Il faut dire que le départ de Boubacar Kamara a laissé un grand vide dans l'entrejeu marseillais. Pablo Longoria et ses équipes en sont bien conscients. Ils multiplient donc les pistes pour combler ce départ de poids. Ces derniers jours, les noms de Jordan Veretout (AS Rome), François Coquelin (Villarreal) ou encore Miralem Pjanic (FC Barcelone) ont été évoqués avec insistance du côté du Vélodrome. Mais c’est finalement du côté de l’Inter Milan que la direction de l’OM pourrait boucler une superbe affaire. Sky Sport assure que les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Matias Vecino.

OM Mercato : Marseille lance l’offensive pour Matias Vecino

Le quotidien italien explique en effet que les contacts sont bel et bien en cours pour l’international uruguayen, et ce, depuis plusieurs semaines. Les dirigeants marseillais se seraient ainsi renseignés sur Matias Vecino en vue d’un possible transfert. Le milieu de terrain uruguayen présente l’avantage d’être libre de tout de contrat cet été, une aubaine que l’Olympique de Marseille ne compte pas laisser filer. Le club phocéen pourrait renforcer son entrejeu à moindre centime.

Les négociations seraient toujours en cours entre les différentes parties. Même si rien n’est encore acté dans ce dossier, l’Olympique de Marseille semble pour le moment en pole position pour s’attacher les services du milieu de terrain de l’Inter Milan. Reste désormais à savoir si les dirigeants de l’ OM parviendront à arracher sa signature. Les prochaines semaines s'annoncent décisives dans ce dossier.