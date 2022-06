PSG Mercato : Le retour d'un grand espoir du Paris SG se complique !

Publié par Thomas G. le 30 juin 2022 à 09:54

PSG Mercato : Parti libre à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, un grand espoir a les cartes en mains concernant un retour à Paris.

PSG Mercato : Xavi Simons pourrait finalement ne jamais revenir

Le Paris Saint-Germain entame un nouveau chapitre de l'ère QSI, après le départ de Leonardo et la nomination de Luis Campos en tant que conseiller sportif. Cette arrivée s’est accompagnée du retour d’Antero Henrique qui aura pour mission de dégraisser l’effectif parisien. Comme l’a dit le président Nasser al-Khelaïfi, le temps des « stars et des paillettes » est révolu dans la capitale et de nombreuses ventes devraient être effectuées cet été. À l’heure actuelle, Marcin Bulka, Alphonse Aréola et Xavi Simons ont déjà quitté le club.

L’espoir néerlandais a fait ses valises du Paris Saint-Germain libre de tout contrat pour s’engager avec le PSV Eindhoven en début de semaine. Xavi Simons devait prolonger son contrat puis être prêté aux Pays-Bas mais finalement le club hollandais a changé d’avis pour doubler le PSG. Selon plusieurs sources, les deux clubs ont un « gentleman agreement » sur une clause de rachat de 4 millions d’euros qui sera activable en fin de saison par les Parisiens. Cependant, le journal l’Equipe indique aujourd’hui que certaines sources hollandaises démentent l’existence de cette clause. Un retour de Xaxi Simons au Paris SG semble donc plus compliqué que prévu.

Xavi Simons décidera pour son retour au PSG

En réalité, c’est l'ex-pépite du Barça qui devrait décider en cas d’intérêt du Paris Saint-Germain en fin de saison. Le milieu néerlandais de 19 ans a donc les cartes entre ses mains après avoir signé 5 ans avec le PSV Eindhoven. Le véritable accord entre le PSV et le PSG reste pour l’instant inconnu.

Simons s'ajoute à la longue liste des jeunes issus du centre de formation du PSG qui sont partis libres ces dernières années. Ces départs sont causés par la concurrence intraitable au Paris SG où les titis peinent à se faire une place dans l’effectif professionnel. Depuis l’arrivée de QSI, seul Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot ont réussi la prouesse de s’imposer sur le long terme. Après Xavi Simons c’est Ayman Kari et Arnaud Kalimuendo qui pourraient poursuivre leurs carrières loin du Paris Saint-Germain.