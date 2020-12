Angers SCO : Une reprise pleine de bonnes nouvelles

Publié le 30 décembre 2020 à 16:35

Angers SCO a terminé son année 2020 sur une très belle note en s'offrant le scalp de l'OM (2-1) dans son antre de Raymond-Kopa. Après une courte pause de six jours, les joueurs de Stéphane Moulin ont repris, ce mercredi, le chemin de l'entraînement, en faisant le plein de bonnes nouvelles après un automne marqué par les blessures.

Angers SCO fait le plein de confiance

Le Sco a pu digérer une première partie de saison rythmée et pleine de promesses durant les fêtes de Noël. Six jours durant lesquels les joueurs de Stéphane Moulin ont pu recharger les batteries et soigner les bobos. "Cette période d’arrêt ne fait pas de mal, a résumé l'entraîneur d'Angers SCO, dans des propos relayés par Ouest-France. Après, les joueurs n’ont pas été arrêtés suffisamment longtemps pour se régénérer totalement, sachant qu’ils ont eu en plus un petit travail à faire. On axe sur une reprise plus dynamique que celle de cet été qui rentrait dans le cadre d’une vraie préparation. Mentalement, cette coupure fait du bien. Physiquement aussi car le dernier match a été élevé en termes d’intensité. Certains ont plus besoin que d’autres en raison de leurs constitutions ou parce qu’ils ont beaucoup joué. D’autres ont peu ou pas joué. L’idée est de réussir à repartir ensemble et de remettre tout le monde au même niveau." Et les Angevins entreront directement dans le vif du sujet avec un déplacement sur la pelouse du LOSC, co-leader avec l'OL, dès le 6 janvier.

Une infirmerie qui se vide petit à petit

Trois jours plus tard, c'est au stade Louis-II qu'il faudra se rendre pour y défier l'AS Monaco, sixième avec le même nombre de points qu'Angers SCO. Stéphane Moulin devrait pouvoir compter sur le retour de plusieurs blessés, notamment Romain Thomas, touché à la cheville contre l'OM. "Le footing m’a rassuré, confiait au quotidien régional le joueur, après une séance matinale. Ce sont maintenant les séances terrain qui vont confirmer si tout va bien. Après deux ou trois entraînements, le cardio va remonter un peu. À Brest, où j’ai passé les fêtes de Noël, j’ai suivi des séances avec un kiné pour ne pas connaître de rupture dans la chaîne de soins." L'entraîneur du Sco confirme aussi du mieux chez d'autres blessés. "Ibrahim Amadou, Stéphane Bahoken et Saada Thioub reprennent également avec le groupe", a confié Moulin, reconnaissant néanmoins que "Sofiane Boufal va suivre un programme isolé". Après une séance de 40 minutes de footing ce mercredi matin, Angers SCO retrouvait les terrains dans l'après-midi. "Gravement malade", selon son coach, Rachid Alioui n'a pas fait son retour...













Par Matthieu