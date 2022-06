Stade Rennais Mercato : Yann Sommer se dirige vers la Ligue 1

Publié par Thomas le 30 juin 2022 à 18:34

Stade Rennais Mercato : L'un des objectifs de Florian Maurice au SRFC, Yann Sommer, se rapprocherait d'une autre écurie de Ligue 1.

Stade Rennais Mercato : Yann Sommer également la priorité d’un autre club

À la recherche d’un gardien cet été pour remplacer Alfred Gomis, le SRFC a établi une short list de plusieurs joueurs d’expérience, susceptibles de rallier la Bretagne lors du mercato. Outre Steve Mandanda (OM) et Fernando Muslera (Galatasaray), Florian Maurice ciblerait avec insistance le portier suisse Yann Sommer. Auteur d’une saison en dents de scie au Borussia M’Gladbach (10e de Bundesliga avec 61 buts encaissés), le joueur de 33 ans se cherche un point de chute et aurait été approché par les dirigeants du Stade Rennais. Cependant, les Rouge et Noir ne seraient pas seuls sur le coup.

Comme le révèle le journaliste Gianluca Di Marzio, Yann Sommer serait la nouvelle cible de Lucien Favre à l’OGC Nice. Le nouveau coach des Aiglons, arrivé pour succéder à Christophe Galtier, souhaite trouver un remplaçant de choix à l’Argentin Walter Benitez, récemment transféré au PSV Eindhoven. Le gardien suisse serait même " la priorité absolue " des Aiglons, d'après la source. De quoi créer quelques maux de tête au SRFC, qui tente sans relâche de recruter un grand gardien cet été. Bourreau de l’Équipe de France lors de l’Euro l’été dernier, Yann Sommer pourrait débarquer en Ligue 1 pour près de 5 millions d’euros.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC prépare sa vengeance avec Umtiti

Si Yann Sommer semble se diriger vers l’OGC Nice au grand dam des Rouge et Noir, le SRFC pourrait se venger en enregistrant une superbe signature en défense. Courtisé depuis de longues semaines par le Gym, mais aussi l’Olympique Lyonnais, le défenseur Samuel Umtiti serait en contact pour un transfert au Stade Rennais cet été. Dans les plans de Florian Maurice pour remplacer Nayef Aguerd, l’international français serait partant pour revenir en France et jugerait le projet rennais comme attrayant. Une belle revanche des Bretons qui semblent perdre du terrain sur le dossier Sommer.