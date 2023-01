PSG : Le Bayern tient son nouveau gardien pour défier Paris

Publié par Thomas le 04 janvier 2023 à 11:09

Après de longues semaines de recherches, le Bayern aurait enfin trouvé le remplaçant de Manuel Neuer pour défier le PSG en Ligue des Champions.

À l'approche des 8es de finale de la Ligue des Champions, qui opposera le Paris Saint-Germain au Bayern, l’équipe de Christophe Galtier est enfin fixée sur le rempart qui occupera les cages bavaroises le 14 février et 8 mars prochain. Avec la lourde blessure de Manuel Neuer, qui a tiré un trait sur le reste de la saison à cause d’une fracture importante à la jambe, les champions d’Allemagne se cherchaient un renfort de poids au poste de gardien notamment en vue de la campagne en Ligue des Champions.

Pour ce poste, plusieurs joueurs ont été sondés et contactés par le board munichois comme le champion du monde argentin Emiliano Martinez (Aston Villa), Alexandre Nübel (AS Monaco), Illan Meslier (Leeds United), Kevin Trapp (Francfort), Yassine Bounou (FC Séville) ou encore Yann Sommer (Borussia M’Gladbach). Mais au terme de longues négociations, les prochains adversaires du PSG auraient enfin tranché pour leur futur gardien de but.

PSG : Yann Sommer attendu sous peu avec le Bayern

Selon les informations du journal Bild, l’équipe entraînée par Julian Nagelsmann devrait prochainement voir débarquer l’international suisse Yann Sommer dans ses rangs. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Borussia M’Gladbach, le portier de 34 ans a vu son club tomber d’accord avec les Munichois pour un transfert cet hiver. Le natif de Morges, bourreau des Bleus lors de l’Euro 2021, est même attendu pour prendre l’avion avec le groupe bavarois pour un déplacement à Doha.

Intraitable sur penalty, Yann Sommer devrait ainsi poser quelques problèmes au PSG le mois prochain bien que son rendement connaisse depuis quelques années un certain déclin. Pour rappel, lors de la fenêtre des transferts cet été, le gardien de la Nati avait été approché par plusieurs clubs français dont l’OGC Nice, qui recrutera finalement Kasper Schmeichel, et le Stade Rennais, qui optera pour Steve Mandanda.