OL Mercato : L'Olympique Lyonnais boucle un dossier épineux

Publié par ALEXIS le 30 juin 2022 à 22:34

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à transférer Tetê du Chakhtior Donetsk, mais il reste à Lyon sous la forme de prêt pour la saison prochaine.

OL Mercato : Tete reste en prêt à l'Olympique Lyonnais

Ce n’est pas encore officiel, mais la prolongation du prêt de Tetê à l’ OL, pour une saison supplémentaire, serait acquise. D’après les informations de L’Équipe, le Chakhtior Donetsk ne veut pas transférer son ailier brésilien, mais a accepté qu’il reste à l’Olympique Lyonnais en prêt, comme lors des six derniers mois. « Le Chakhtior Donetsk n'ayant pas accepté un transfert définitif, Tetê va de nouveau être prêté à l'Olympique Lyonnais. L'ailier brésilien et l' OL se sont mis d'accord ce jeudi, sur les quelques détails qui restaient encore en discussion il y a huit jours », a appris le quotidien sportif. Le Brésilien sera présenté officiellement en conférence de presse, vendredi après-midi à en croire la source. L’Olympique lyonnais profite en effet du dispositif de la FIFA, autorisant les joueurs étrangers évoluant en Ukraine à prolonger leur contrat ailleurs jusqu’en juin 2023, sur ce coup.

Le transfert du Brésilien ajourné à l'été 2023

À la fin donc de la saison prochaine, il ne restera plus que six mois de contrat à Tetê, car son bail avec le club ukrainien prend fin le 31 décembre 2023. Dès lors, l’ OL pourrait négocier plus sereinement son transfert ou le récupérer librement à la trêve hivernale. Rappelons que la valeur marchande de Tetê est estimée à 22 M€. Arrivé chez les Gones le 31 mars 2021, suite à la guerre en Ukraine, il a joué seulement 10 matchs avec les Gones, mais il a fait une forte impression à la direction et au staff technique du club Rhodanien. Le Brésilien de 22 ans a marqué 2 buts et délivré 5 passes décisives en moins de deux mois sous le maillot des Gones.