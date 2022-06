OL Mercato : Lyon proche de boucler une belle opération en attaque

Publié par Nicolas le 27 juin 2022 à 19:11

OL Mercato : Après l'arrivée d'Alexandre Lacazette début juin, l'Olympique lyonnais se rapprocherait d'une nouvelle signature en attaque.

OL Mercato : Vers un nouveau prêt du talentueux Tetê à Lyon

Arrivé en mars dernier suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie, Tetê s'achemine vers un nouveau prêt à Lyon. Le joueur brésilien a déjà affiché sa volonté de rester dans la capitale des Gaules et le club de Jean-Michel Aulas aimerait le conserver. Le journal L'Équipe indiquait la semaine dernière que la priorité de la direction de l' OL tendait vers un transfert sec et les discussions se sont poursuivies ces derniers jours avec le club de Tetê, le Shakhtar Donetsk.

Cependant, le club ukrainien se montre très gourmand, réclamant plus de 25 millions d'euros pour le libérer, une somme jugée bien trop élevée pour un joueur dont le contrat s'achève en décembre 2023. Selon le média brésilien UOL Esporte, un nouveau prêt est à l'étude et a de fortes chances de se concrétiser. L' OL a vu arriver la concurrence de clubs anglais et portugais, ce qui incite la formation de Jean-Michel Aulas à accélérer sur ce dossier. Tetê est l'une des bonnes et rares surprises du recrutement de l' OL cette saison, auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 9 apparitions sous le maillot lyonnais.

OL Mercato : Un intérêt de l'AS Roma pour Aouar

L' OL a par ailleurs ouvert la porte à un départ d'Houssem Aouar, dont le contrat s'achève en juin 2023. Selon le quotidien Il Romanista, l'AS Rome de José Mourinho serait intéressé par le profil du milieu offensif lyonnais. Alors qu'un échange entre Aouar et Veretout avait été évoqué, la direction lyonnaise préférerait bénéficier d'un transfert sec.

Toutefois, les 25 millions d'euros réclamés par l' OL refroidissent les ardeurs romaines dans ce dossier. Le quotidien romain explique que Lyon pourrait se contenter d'un chèque de 16 à 18 millions d'euros. Le directeur général, Tiago Pinto, aurait déjà contacté les agents d'Houssem Aouar, qui semble intéressé à l'idée de relever un nouveau défi et relancer une carrière un peu à l'arrêt, entre blessures et méformes. Cette saison, Houssem Aouar a disputé 36 rencontres de championnat, il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives.