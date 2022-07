OGC Nice Mercato : Le Gym tente un super coup à Manchester City

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2022 à 21:10

OGC Nice Mercato : Pour se renforcer en défense, le Gym tente un joli coup à Manchester City, avec un jeune joueur qui connaît bien la Ligue 1.

OGC Nice Mercato : Issa Kaboré intéresse Lucien Favre

Nouvel entraîneur de l’ OGC Nice depuis lundi, Lucien Favre attend des renforts dans son équipe qualifiée pour la Ligue Europa Conférence. Pour l’instant, le président Jean-Pierre Rivère et son bras droit Julien Fournier (directeur sportif) travaillent sur le recrutement d’un gardien de but. Après le départ de Walter Benitez (29 ans) au PSV Eindhoven, le Gym lui cherche un successeur en priorité. Et la piste menant vers Yann Sommer (du Borussia Mönchengladbach) se réchauffe. En marge de ce dossier prioritaire, l’ OGC Nice a coché le nom d’Issa Kaboré, jeune défenseur appartenant à Manchester City, selon les informations provenant d'outre-Manche.

Prêté à l’ES Troyes AC la saison dernière, il a fait une forte impression aux dirigeants niçois. Le latéral droit avait fait 31 apparitions en Ligue 1 et avait été titulaire 26 fois (pour 2 passes décisives). La pépite de 21 ans a encore une saison à passer à l’ESTAC, car son prêt prend fin le 30 juin 2023. Néanmoins, si les Cityzens tiennent une offre ferme pour le transfert d’Issa Kaboré, ils n’hésiteraient pas à le céder définitivement, car Pep Guardiola ne compte pas du tout sur lui.

OGC Nice Mercato : Nottingham Forest prêt à contrarier le Gym

Mais l’ OGC Nice doit affronter la forte concurrence de clubs britanniques, notamment de Nottingham Forest. Promu en Premier League en mai dernier, Forest souhaite recruter l’international burkinabé (27 sélections, 2 buts) pour remplacer Djed Spence, reparti à Middlesbrough après son prêt d’une saison à Nottingham. D'après les révélations de Nottinghamshire Live, « d’autres clubs de Premier League suivraient avec attention la situation. Tous ces clubs espèrent se faire prêter le jeune Citizen qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 ».