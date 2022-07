OL Mercato : C'est officiel, Lyon boucle une signature prestigieuse !

Publié par Thomas G. le 01 juillet 2022 à 10:36

OL Mercato : Cinq ans après son départ de l'Olympique Lyonnais, le champion du monde français fait son retour dans son club formateur.

OL Mercato : Corentin Tolisso a signé à Lyon !

C’était en négociations depuis plusieurs semaines et c’est désormais officiel, Corentin Tolisso est de retour à l’Olympique Lyonnais. L’international français arrive libre de tout contrat après la fin de son expérience bavaroise. Un passage en Allemagne réussie pour « Coco » qui a notamment remporté cinq Bundesliga, deux coupes d’Allemagne, trois super coupe d’Allemagne et une Ligue des champions.

L’OL réalise donc un deuxième gros coup après le retour d’Alexandre Lacazette quelques semaines plus tôt. Le club présidé par Jean-Michel Aulas réaffirme son statut d’outsider avec la signature du champion du monde français. Corentin Tolisso va apporter son expérience et sa soif de victoire à un groupe qui n’a pas encore connu la joie de remporter un trophée. Les Gones n’ont pas remporté de titres depuis 10 ans. Après le retour d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, l’objectif est clair, les Lyonnais veulent remporter une coupe et finir sur le podium. Le milieu de 28 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec son club formateur pour s’inscrire dans le nouveau projet de l’OL.

OL Mercato : Gones un jour, Gones toujours...

Depuis plusieurs saisons, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso avaient émis le souhait de revenir à Lyon et en juillet 2022, c’est chose faite. Cinq ans, après avoir été vendus pour 94 millions d’euros, les deux internationaux français sont revenus à Lyon gratuitement.

Dans ce vestiaire majoritairement composés de jeunes talents, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso auront un rôle de leader grâce à leurs expériences à l’étranger. Jean-Michel Aulas qui vient de fêter ses 30 années à la tête du club a quant à lui réalisé son rêve en les rapatriant. Le président lyonnais pourrait être inspiré en ramenant un troisième "ancien" avec Nabil Fekir ou Samuel Umtiti.