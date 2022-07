Stade Rennais Mercato : Genesio fait de grosses annoncent au SRFC !

Publié par Thomas le 01 juillet 2022 à 18:40

Stade Rennais Mercato : Officiellement prolongé ce vendredi au SRFC, Bruno Genesio a fait de grandes annoncent concernant le mercato.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio confirme le départ d’Alfred Gomis

Les lignes devraient rapidement bouger au SRFC. Le mercato officiellement ouvert ce vendredi en Europe, les Rouge et Noir devraient se montrer une nouvelle fois ambitieux en ce qui concerne le recrutement. Ce vendredi, l’entraîneur rennais, Bruno Genesio, a vu son contrat prolongé de deux saisons, jusqu’en juin 2025, après sa première saison impressionnante en terre bretonne. Dans la foulée de l’annonce officielle de sa signature, l’entraîneur du Stade Rennais s’est exprimé devant la presse.

Si l’ancien coach de l’ OL n’a pas boudé sa satisfaction d’avoir prolongé au SRFC, ce dernier a également donné quelques indices précieux concernant le mercato des Rouge et Noir. Dans le sens des départs tout d’abord, Genesio a clairement laissé entendre qu’Alfred Gomis n’allait pas continuer à Rennes la saison prochaine. « On analyse la saison, je ne vais pas tout dévoiler ce qu'on s'est dit, mais à ce poste, pour savoir si un gardien a réussi une très bonne, bonne ou moyenne saison, c'est essayer d'évaluer le nombre de points qu'il peut gagner, entre guillemets, et on a trouvé qu'il y a des matches où on aurait pu mieux faire s'il avait été plus décisif. »

« Maintenant, je lui ai dit aussi que sa saison n'avait pas été catastrophique, loin de là, pour moi ça reste une bonne saison. Mais qui, à mon goût, aurait dû être meilleure et nous permettre de gagner une place ou deux, si sur certains matches, il avait pu être plus décisif. C'était un bon moment d'échange, il est toujours sous contrat avec nous et on essaiera de trouver la meilleure solution », a déclaré le coach de 55 ans. Pour le remplacer, Rennes ciblerait Fernando Muslera de Galatasaray mais aussi Jasper Cillessen de Valence.

Stade Rennais Mercato : Samuel Umtiti est bien en approche

Sur le départ au FC Barcelone, Samuel Umtiti aurait, selon la presse catalane, donné son feu vert au SRFC pour une signature cet été en prêt. Une tendance évoquée sur notre site depuis de longs mois qui semble se concrétiser jour après jour. Si Bruno Genesio n’a pas voulu donner plus d’indices sur l’avancée du dossier, l’entraîneur a toutefois fait l’éloge de l’international français, qu’il a connu à l’Olympique Lyonnais. « C'est un joueur que je connais parfaitement, je l'ai eu à la formation et chez les pros à Lyon, ça crée des liens. Vous connaissez tous son histoire, ses qualités, les déboires qu'il a eus l'année dernière, mais ça reste un joueur de très haut niveau, et les joueurs de très haut niveau nous intéressent. »