OM Mercato : Longoria vend la mèche, de grosses ventes se préparent

Publié par Timothée Jean le 02 juillet 2022 à 00:10

OM Mercato : Alors que le départ de Jorge Sampaoli plonge Marseille dans l’incertitude, Pablo Longoria a tenté de rassurer sur les ambitions du club.

OM Mercato : Longoria rassure sur les ambitions marseillaises

C’est un véritable coup de tonnerre qui a retenti dans le ciel de Marseille. Jorge Sampaoli a décidé de quitter l’OM. Une décision commune que le club phocéen a confirmée ce vendredi sur son site officiel. Le technicien argentin ne sera pas sur le banc marseillais la saison prochaine, alors que les Phocéens sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions.

En fin de saison dernière, Jorge Sampaoli pointait déjà le manque d’ambitions de ses dirigeants concernant la prochaine Ligue des champions. L’Olympique de Marseille fera-t-il de la simple figuration ou le club aura-t-il les moyens nécessaires pour composer une équipe de qualité capable d’aller le plus loin possible sur la scène européenne ? Ce mercato estival permettra sans doute d’être fixée sur les réelles ambitions du club. Si le divorce inattendu de Sampaoli suscite déjà des inquiétudes dans la cité phocéenne, Pablo Longoria, lui, a tenté de rassurer sur les ressources financières du club.

OM Mercato : Longoria compte vendre plusieurs joueurs

Présent en conférence de presse, le président de l’ OM a en effet assuré que son club n’est pas en difficulté sur le plan financière. Bien au contraire, l’Olympique de Marseille« a plus de moyens que la saison dernière. Il y a des recettes qui augmentent avec la Ligue des Champions », a indiqué le dirigeant marseillais, dans des propos rapportés par La Provence. Ainsi, l’ OM est bien déterminé à réaliser un mercato ambitieux cet été. Après les arrivées successives de Samuel Gigot et Isaak Touré, les dirigeants phocéens s’activent en coulisse pour faire venir des renforts de taille en vue d’être plus compétitif la saison prochaine.

Mais il faudra « être patient ». Car Marseille devra d’abord se séparer de plusieurs joueurs afin de renflouer ses caisses et faire de la place pour les nouveaux arrivants. « C’est la vente des joueurs qui permet d'augmenter le niveau de compétitivité », a avoué Pablo Longoria. La direction de l’ OM travaille donc pour réaliser quelques ventes cet été. Ce sont environ 7 joueurs qui devraient quitter le navire marseillais dans les jours à venir. En attendant, le club phocéen s'active pour faire venir un nouvel entraîneur d'ici lundi.